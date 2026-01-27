UGC के नए नियमों पर VHP नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, केंद्र सरकार को दी ये सलाह

यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है. इस बीच विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी इन नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये ध्यान रखना चाहिए कि क़ानून बनाते समय किसी से अन्याय न हो, अगर ऐसा हुआ तो क़ानून का फायदा कम और नुक़सान ज्यादा होगा.

प्रवीण तोगड़िया सोमवार को बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूजीसी नियमों को लेकर कहा कि सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान दे कि समाज जाति या धर्म में न बंटे. अगर ऐसा हुआ तो कानून के बनाने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा.

यूजीसी के नए क़ानून पर पड़ा बयान

यूजीसी पर बना कानून पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. कानून बनाते समय लोग बंटे नहीं वरना इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. किसी शैक्षिक संस्था में सामान्य जाति के ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्व जाति के छात्रों के साथ गलत न हो और जो गलत करे उसका संरक्षण न हो. इन दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं को बांटने का काम पहले हुआ था और उसका दुष्परिणाम भी हमने देखा, इसलिए अब वही इतिहास न दोहराया जाए और किसी भी हिन्दू के साथ अन्याय न हो और न हिन्दू आपस में बंटे. केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं को अल्टीमेटम देते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सरकार में बैठे लोग उनके साथी है इसलिए उनके कानों तक उनकी आवाज जरूर जाएगी और वे जनहित में कार्य करेंगे.

केंद्र और राज्य सरकार को दी सलाह

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत भगवा रंग में रंगा देश है और भगवा ही रहेगा. भारत के हिंदुओं को जिनसे खतरा है उनसे निपटने में सक्षम है. वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की वकालत करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से देश में हिंदू बहुमत में आ जाएगा.

हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद देश के अपने लोगों का शासन आया. भारत विकसित हुआ, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की दिशा में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है. देश में हिंदुओं को सस्ती शिक्षा, चिकित्सा और संरक्षण मिले, इसी संकल्प को लेकर उनका संगठन लगातार देश में जनजागृति अभियान चला रहा है.

UGC बिल के खिलाफ हुए BJP विधायक प्रतीक भूषण, बोले- 'एक वर्ग को लगातार ऐतिहासिक अपराधी...'



