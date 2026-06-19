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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर VHP की बड़ी मांग, 'जांच पूरी होने से पहले...'

Haridwar News: अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर VHP की बड़ी मांग, 'जांच पूरी होने से पहले...'

Haridwar News In Hindi: आलोक कुमार ने मांग की है कि ऐसे ट्रस्ट जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सोने का दान मांगा था, उन सबकी जांच की जाए ताकि विपक्ष की राजनीति खत्म हो.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 19 Jun 2026 10:33 PM (IST)
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उत्तराखंड के हरिद्वार में विश्व हिन्दू परिषद की दो दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक संपन्न हो गई. जिसमें गोवंश की रक्षा, बढ़ते नशे के कारोबार, राम मंदिर चंदा घोटाले में जांच का दायरा बढ़ाने समेत कई प्रस्ताव पास हुए. बैठक समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि चंपत राय जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया.

इसके साथ ही आलोक कुमार ने मांग की है कि ऐसे ट्रस्ट जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सोने का दान मांगा था, उन सबकी जांच की जाए ताकि विपक्ष की राजनीति खत्म हो. उन्होंने गौवंश की रक्षा के लिए देश में सख्त कानून बनाने की मांग की.

हर वर्ष दो लाख गाय बचाने का दावा 

आलोक कुमार ने कहा कि विहिप और आरएसएस ने गौ रक्षा के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है और 1952 में दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षर सरकार को सौंपे गए थे. विहिप हर वर्ष करीब दो लाख गायों को कटने से बचाता है. उन्होंने कहा कि गाय विश्व की माता है और उसे राष्ट्रीय माता का सम्मान मिलना चाहिए. 14 वर्ष से अधिक आयु के गौवंश को मारने की अनुमति देने की अवधारणा गलत है, क्योंकि दूध न देने और खेती में उपयोग न होने पर भी गोबर और गोमूत्र का महत्व बना रहता है. उन्होंने कहा कि गौ रक्षा को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा.

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ट्रस्ट एक-एक पैसे के प्रति जवाबदेह 

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर आलोक कुमार ने कहा कि ट्रस्ट एक-एक पैसे के प्रति जवाबदेह है और उसने स्वयं जांच की मांग की है. जांच में ट्रस्ट पूरा सहयोग देगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अन्य ट्रस्टों की भी जांच की आवश्यकता बताई और कहा कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए.
 
यदि किसी ने इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया तो हिंदू समाज उसे माफ नहीं करेगा. बैठक में नशे के बढ़ते कारोबार, जनसंख्या वृद्धि दर और पारिवारिक मूल्यों पर भी चर्चा हुई. स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि तलाक के बढ़ते मामलों और परिवारों के टूटने से भारतीय परिवार व्यवस्था संकट में है. उन्होंने लिव-इन रिलेशन और समलैंगिक विवाह संबंधी कानूनों की संसदीय समीक्षा की मांग की.

बढती जनसंख्या पर जताई चिंता 

संत रैदास की 650वीं जयंती को साधु-संतों, विहिप और आरएसएस द्वारा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया. आलोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 42 हजार करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ पकड़े गए, जो देश की एकता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं. नशामुक्ति अभियान चलाकर माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को भी गंभीर विषय बताते हुए कहा कि भविष्य में देश को साधु और सैनिकों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बैठक के अंत में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 10:31 PM (IST)
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