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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में पूर्व BSP नेता के घर पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन से हटाया अवैध कब्जा

गोंडा में पूर्व BSP नेता के घर पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Gonda News In Hindi: राजस्व विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 10:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में तालाब पर बनाए गए अवैध निर्माण पर राजस्व और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए पूर्व बसपा नेता राजिक उस्मानी का मकान को जमींदोज कर दिया गया. हाईकोर्ट की प्रस्तावित सुनवाई से ठीक पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया.

नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में पूर्व बसपा नेता राजिक उस्मानी द्वारा किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाकर दो मंजिला भवन, तीन कमरे, बरामदा और बाउंड्रीवाल को जमींदोज कर दिया गया. यह मामला वर्ष 2015 से लंबित अवमानना याचिका से जुड़ा है और 29 जुलाई को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इसकी सुनवाई प्रस्तावित है.

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भारी पुलिस बल मौजूद रहा 

कार्रवाई नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव स्थित गाटा संख्या 460 की तालाब की भूमि पर की गई. राजस्व विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. इस दौरान स्थिति पूरी तरह काबू में रही.

हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले कार्रवाई 

बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर पूर्व बसपा नेता राजिक उस्मानी द्वारा दो मंजिला निर्माण, तीन कमरे, बरामदा और बाउंड्रीवाल बना ली गई थी. हाईकोर्ट में मामला लंबित होने और 29 जुलाई को सुनवाई तय होने से पहले प्रशासन ने कार्रवाई पूरी कर ली. इस अभियान में तरबगंज तहसील के राजस्व अधिकारियों और नवाबगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. बुलडोजर की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोग इसे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं, वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS Buldozar Action
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