गोरखपुर: पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर डीएलएड छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, FIR के बाद जांच शुरू

गोरखपुर: पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर डीएलएड छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, FIR के बाद जांच शुरू

UP News: वाराणसी की महिला ने गोरखपुर के होटल में रिश्ते के नाना और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, आरोपी ने आरोपों से इंकार किया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 06 Nov 2025 09:44 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. वाराणसी से डीएलएड की परीक्षा देने आई नातिन ने रिश्ते के नाना पर लगाया रेप के प्रयास का आरोप लगाया है. उसका आरोप है कि नशे में धुत होकर होटल के कमरे में आए रिश्ते के नाना ने पिस्टल तानकर करने लगे रेप की कोशिश की.

उन्होंने पहले अपने कपड़े उतारे फिर इसके बाद पिस्टल की नोक पर उसके कपड़े उतारकर रेप का प्रयास करने लगे. पूर्व ब्लाक प्रमुख व कालेज प्रबन्धक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

गोरखपुर में डीएलएड की छात्रा से होटल में रेप की कोशिश में गोलघर इंदिरा बाल विहार के पास रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कालेज प्रबंधक ईश्वर चंद जायसवाल के खिलाफ कैंट पुलिस ने मंगलवार 5 नवंबर की देर रात बीएनएस की धारा 75-1 (iv), 76, 333, 351 (3) के तहत FIR दर्ज किया है.

वाराणसी के जैतपुरा थानाक्षेत्र की रहने वाली 25 साल की पीड़िता ने दूर के रिश्ते में नाना लगने वाले गोलघर के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कॉलेज प्रबंधक पर रेप के प्रयास का आरोप लगाया है, जो कुछ माह पहले वाराणसी एक शादी समारोह में मिले थे.

कॉलेज में दाखिला और पहचान की शुरुआत

पीड़िता ने बताया कि उनका गोरखपुर में एक डिग्री कॉलेज है, जिसके वे प्रबंधक हैं. उन्होंने उसके करियर के बारे में पूछा और सलाह दी कि उनके कॉलेज में डीएलएड कोर्स में दाखिला ले लो. बढ़िया नंबरों से पास करवा दूंगा और बाद में अच्छी नौकरी भी लगवा दूंगा. उसने यह बात पति व ससुराल वालों से साझा की. पति और ससुराल वालों ने कहा कि अगर ऐसा है तो दाखिला लिया जा सकता है. उसकी देवरानी ने भी डीएलएड में दाखिले की इच्छा व्यक्त की. सबकी सहमति होने पर उसने और उसकी देवरानी दोनों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज में एडमिशन लिया.

होटल में घटना और धमकी का आरोप

छात्रा के मुताबिक डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने के लिए 25 अक्टूबर को वो, देवर और देवरानी के साथ गोरखपुर पहुंची. तभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख की कॉल आई. उसने रिश्ते के नाना ईश्वर चंद जायसवाल को बताया कि वो लोग गोरखपुर आ गए हैं और तारामंडल इलाके के होटल में रुके हैं. इस पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नाराज हो गए. वो कहने लगे कि मेरे रिश्तेदार किसी भी होटल में कैसे रुक सकते हैं. आप लोग खास मेहमान हो. यह कहकर गोलघर के एक बड़े होटल में रहने का अरेंजमेंट कराया. उनके दबाव डालने पर हमलोग उस होटल में आए.

पीड़िता ने बताया कि उसकी परीक्षा 27 से 29 अक्टूबर तक होनी थी. उसने और देवरानी ने 27 अक्टूबर को पहली परीक्षा दी. 28 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे उसके देवर और देवरानी होटल से टहलने निकले थे. इसी दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख कालेज प्रबंधक रिश्ते के नाना होटल में उसके कमरे में आए. उन्होंने अंदर आकर कमरा अंदर से लॉक कर दिया. यह देखकर उसे उनकी नीयत पर शक हुआ. उसने तुरंत देवर के मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज भेज दिया. इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेरे पास गलत नीयत से आगे बढ़ने लगे. उसने कहा नाना आपको क्या हो गया है? तभी उन्होंने अपना कपड़ा निकाल दिए और मेरे सामने न्यूड होकर खड़े हो गए.

वो कहने लगे कि तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा. जो मैं कहता हूं वह करो. उसने तुरंत कमरे से बाहर जाने को कहा तब उन्होंने पिस्टल निकालकर कनपटी पर सटा दी. विरोध करने पर भी वह नहीं माने और जबरन उसके कपड़े उतारने लगे. उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया. पिस्टल निकालकर कनपटी पर सटा दी.

इसके बाद वो धमकी देते हुए कहने लगे कि जो कह रहा हूं, वो करो. वरना गोली मार दूंगा. तभी उसके देवर और देवरानी उसका मैसेज देखकर दौड़ते हुए पहुंच गए. वे दरवाजा पीटने लगे. इसके बाद मैंने खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोला. इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नाना उसे धमकी देते हुए भाग गए. उन्होंने फिर धमकी देते हुए कहा कि चाहे जहां जाकर शिकायत कर लो. गोरखपुर में कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा. तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा पाओगे.

आरोपी ने आरोपों को बताया फर्जी

पीड़िता ने बताया कि धमकी देने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए थे. होटल छोड़कर दूसरे होटल में चले गए. अगले दिन परीक्षा देने भी नहीं गए. सुबह होते ही वाराणसी लौट आए और घर पहुंचकर पति और ससुराल वालों को पूरी घटना बताई. इसके बाद वो न्याय की आस में यहां पर आई है. हालांकि इस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल ने मौखिक बातचीत में इन सारे आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा है कि उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है. पहले भी उन पर चोरी समेत अन्य आरोप लगाए गए थे, जो पुलिस जांच में फर्जी निकले. पुलिस ने उस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी. उसी खुन्नस में ये आरोप लगाए गए हैं.

Published at : 06 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Gorakhpur News Gorakhpur Police UTTAR PRADESH NEWS Former Block Chief
