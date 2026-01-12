बनारस को मिली शीतलहर और कोहरे से राहत, खिलती धूप ने खिलाए लोगों के चेहरे, तापमान में बढ़ोतरी

पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सर्द हवाओं और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है. 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में आठवीं तक के सभी स्कूल बंद हैं. इसके अलावा सड़कों पर भी सन्नाटा आम दिनों के मुकाबले कम हो गया है. लेकिन इसी बीच जनपद वाराणसी सहित पूर्वांचल के लिए एक राहत की खबर है. शीतलहर और ठंड से वाराणसी को बीते 24 घंटे से काफी हद तक राहत मिलता नजर आ रहा है और अगले कुछ दिनों तक वाराणसी में मौसम साफ रहेंगे.

IMD रिपोर्ट की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, जनपद वाराणसी सहित पूर्वांचल को बीते 24 घंटे में ठंड और शीतलहर से काफी हद तक राहत मिली है. जहां एक तरफ दो दिन पहले वाराणसी में पूरे दिन लोग ठिठुरने को मजबूर थे, वहीं अब अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को दिन में काफी खुशनुमा मौसम का एहसास हो रहा है. वाराणसी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

अगले कुछ दिनों तक सामान्य रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक वाराणसी और आसपास के जनपद में लोगों को कुछ ऐसे ही मौसम का एहसास होगा. दिन में कोहरे का प्रभाव नहीं रहेगा जबकि रात्रि और सुबह में कोहरा,शीतलहर और ठंड बरकरार रहेगी. इसके अलावा जनपद के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

न्यूनतम तापमान बढ़ने से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान में गिरवाट के बजाय बढ़ोत्तरी होगी, जिससे ठंड का प्रकोप कुछ हद तक कम होगा. लेकिन सुबह शाम कोहरा और सर्द हवाएं परेशान करेंगी. अगले एक सप्ताह में यदि बारिश होगी तो गलन से भी राहत मिल सकती है. लेकिन बीते दिसंबर में सूखी ठंड और मौसम को देखते हुए इसके आसार इस साल कम हैं.