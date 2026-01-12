उत्तर प्रदेश के एटा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया हैं, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, इसी दौरान परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईंट और खुरपी से दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ये घटना थाना जैथरा के गढ़िया सुहागपुर गांव की है, जहां रहने वाला अशोक दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाने का काम करता था. उसकी पाँच बेटियां और दो बेटे हैं. बहनों में मृतका चौथे नंबर की बेटी थी. बताया जा रहा है कि आज सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी, उससे पहले ही प्रेमी दीपक रात के 8 बजे उसके घर मिलने पहुँच गया. इसी बीच लड़की के पिता अशोक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया.

ईंट और खुरपी से गला काटकर हत्या

दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर पिता का ख़ून खौल उठा और उसने परिजनों व ग्रामीणों की मदद से दोनों की पीट-पीट कर हत्या कर दी. अशोक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईंट से दीपक और शिवानी के सिर ईंट से कुचल दिए और गले में खुरपी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया.

बताया जा रहा है कि दोनों ने इलाहाबाद में आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी, लेकिन परिजनों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था. प्रेमी पहले भी कई बार लड़की को भगाकर नोएडा ले गया था, जिसके वजह से परिजन उनसे बेहद नाराज़ थे और लड़की के पिता का उसके भाइयों और अन्य रिश्तेदारों ने भी संबंध खत्म कर लिए थे.

सोमवार को आने वाली थी बारात

अशोक ने कई जगह शिवानी की शादी तय की लेकिन, उसकी प्रेम कहानी पता चलने के बाद शादियों टूट जाती थी. पिता ने इस बार भी उसकी शादी तय कर दी थी और आज सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी. इसके बाद 25 जनवरी को उसी बड़ी बहन की भी बारात आने वाली थी. लेकिन इससे पहले ये घटना हो गई.

परिजनों ने रात में ही दोनों का भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके गांव में अंतिम संस्कार करवा दिया गया. जिसके बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया है. हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.