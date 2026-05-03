वाराणसी में चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी से मिली राहत, 10 डिग्री गिरा तापमान

गुरुवार के दिन से ही वाराणसी और पूर्वांचल के मौसम ने गजब की करवट ली है. लोगों को हैरानी इस बात की हो रही है कि जिस मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों को बेहाल करती है, उसी दौरान वाराणसी का तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम हो चुका है. इसके अलावा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 10 डिग्री का अंतर देखा जा रहा है. रात के समय में चलने वाली ठंड हवा भी लोगों को सुखद मौसम का एहसास करा रही है.

IMD रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार से वाराणसी सहित पूर्वांचल के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. जनपद में पूरे दिन जरूर धूप निकल रही है, लेकिन जहां आमतौर पर मई के महीने में चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल नजर आते हैं. वहीं, इस मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास काफी कम है.

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35 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान

इसके अलावा बीते दिनों 45 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद वर्तमान समय में वाराणसी जनपद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रिकार्ड किया जा रहा है. इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री तक पहुंच चुका है. कुल मिलाकर वाराणसी में बीते दिनों मौसम में आए बदलाव ने लोगों राहत प्रदान की है.

रात में जारी है ठंड हवाओं के चलने का दौर

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि आमतौर पर ऐसा महीना फरवरी के महीने में देखा जाता है. रात के समय में शुक्रवार और शनिवार के दिन ठंड हवाओं के चलने की वजह से लोगों को अपने AC , पंखे तक बंद करने पड़ रहे हैं .वहीं अगले दो से तीन दिनों तक पूर्वांचल का मौसम ऐसे ही बने रहने का भी अनुमान है. वहीं, तापमान में कमी का सीधा असर वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या पड़ा है, देशभर से हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं.

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