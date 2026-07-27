टीचर ने चाकू से दागा प्राइवेट पार्ट, अखिलेश बोले- गंभीर मामला

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाराणसी के पांडेपुर क्षेत्र में नर्सरी के बच्चे के साथ टीचर ने ऐसा बर्ताव किया है, जिसने हैवानियत की भी सारी सीमा को पार कर दिया है. नर्सरी के बच्चे ने बाथरूम जाने से मना करने पर अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर शिक्षिका ने चाकू को आग से लाल करके बच्चे का प्राइवेट पार्ट ही जला दिया.

परिजनों ने टीचर की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, कार्रवाई न होते देख परिजनों ने पुलिस में शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालाँकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इस मामले को अखिलेश यादव ने भी ट्विट कर कार्रवाई की मांग की है.

इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं. सपा चीफ अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"ये एक बेहद गंभीर मामला है जिसका दर्दनाक और खौफनाक असर उस बच्चे पर जीवनभर हो सकता है. टीचर्स में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों से हमदर्दी और इंसानियत से पेश आना चाहिए. तत्काल यथोचित कार्रवाई हो!"

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टॉयलेट कर देने पर टीचर हो गई गुस्सा

जानकारी के अनुसार वाराणसी के पांडेपुर क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय में केसरी कुमार का बेटा नर्सरी में पढ़ता है. बच्चे को जब टॉयलेट करना था तो उसने अपनी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से बाथरूम जाने के लिए कहा. मना करने पर बच्चे ने पैंट में ही बाथरूम कर दिया. इसके बाद टीचर गुस्से में लाल होकर बच्चे को दूसरे कमरे में लेकर जाती है, और चाकू को गर्म करके बच्चे का प्राइवेट पार्ट जला देती है. इसके बाद भी वह नही रुकती और बच्चे की पिटाई कर देती है. उस मासूम को इस बात के लिए भी टीचर द्वारा धमकाया जाता है कि दोबारा ऐसी गलती ना करें.

बच्चे ने बताई आप बीती

घर पहुंचकर जब अपने परिजनों को बच्चे ने पूरी घटना बताइ , इसके बाद तो मानो परिजन अवाक रह गए. इस मामले में पिता ने स्कूल से संपर्क किया और उनसे ऐसा करने की वजह जानी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बच्चे के स्वास्थ को लेकर माता-पिता बेहद चिंतित हो गए इसके बाद उन्होंने निकटतम थाने में जाकर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ BNS की 115 (2) , 118(1) , 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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