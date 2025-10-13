लग्जरी गाड़ियों से सड़कों पर अपना रसूख दिखाने शौक कोई नया नहीं है और बदलते दौर में भी देश के अलग-अलग शहरों से इससे जुड़े हुए अनेक मामले सामने आए हैं. इसी बीच त्योहारों के दौरान वाराणसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो ऐसे वाहन को पकड़ा जो विधायक के नाम पर पास लगाकर बनारस के सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे थे. पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन कों सीज़ कर दिया है.

दरअसल, वाराणसी के अर्दली बाजार भोजूबीर क्षेत्र में त्योहारों के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जा रही थी. इसी बीच कुछ ऐसे वाहन पर पुलिस की नजर पड़ी जिस पर विधायक को जारी होने वाला पास लगाया गया था. हालांकि यह गाड़ी बेतरतीब तरीके से भी खड़ी की गई थी, जिसके बाद जब वाहन चालक से इसके बारे में पूछा गया तो वह कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए. इस दौरान आसपास के लोग भी मौजूद थे.

ब्लैक फिल्म उतरवाकर वाहन की गई सीज

विधायक पास लगाकर गाड़ी चलाने वाले सवाल पर कोई भी उचित जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद वाराणसी पुलिस द्वारा गाड़ी के शीशे से ब्लैक फिल्म उतरवाया गया और उसके बाद दोनों गाड़ी को सीज कर दिया गया. इसके अलावा पास में मौजूद अस्पताल प्रबंधन और अन्य दुकानदारों को भी बेतरतीब गाड़ी खड़ा करने के विषय में चेतावनी दी गई. फिलहाल इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

त्यौहारों के मद्देनजर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान

आपको बता दें कि, आगामी त्योहारों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और त्योहार शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए. इसके मद्देनजर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए हैं. वाराणसी पुलिस की तरफ से इसी क्रम वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. पुलिस का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है.

बड़ी संख्या में वाराणसी आते हैं पर्यटक

भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाने वाला वाराणसी शहर पर्यटकों की पहली पसंद है. इस शहर को 'भगवान शिव की नगरी' भी कहते हैं, यहां हर साल बड़ी तादाद लोग भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचते हैं. देव दीपावली के मौके पर वाराणसी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होता है. ऐसे में कानून व्यवस्था बनाये रखने लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है.