वाराणसी में हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद

वाराणसी जनपद के रोहनिया थाना अंतर्गत ANTF, FSDA और पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 93000 कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया. यह कफ सिरप जिम के बेसमेंट स्थित एक गोदाम से बरामद की गई है. मौके से पुलिस द्वारा एक केयरटेकर को गिरफ्तार किया है. यह गोदाम महेश सिंह नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है. कार्रवाई के बाद पूरे जनपद में मानो हड़कंप की स्थिति मच गई.

2 करोड़ का अवैध कफ सिरप बरामद

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी प्रमोद कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार - वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत भदवर क्षेत्र से 93000 अवैध कफ सिरप (कोडिन युक्त) बरामद किया गया है, जिनका दाम करीब 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. भारी मात्रा में इन सिरप को गाजियाबाद से चंदौली भेजा जा रहा था जिसे बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाया जाना था. ANTF, FSDA और पुलिस की तरफ से हुई इस कार्रवाई में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम आजाद बताया जा रहा है. विभागीय टीम द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

नियमों का उल्लंघन और आगे की कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार इन अवैध कफ सिरप का एक निश्चित मात्रा में प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह नशा के रूप में शरीर के लिए हानिकारक होता है. इस आधार पर भी मामले से जुड़ी जांच प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. वहीं दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अवैध दवा कारोबार पर पुलिस और विभागीय टीम की कार्रवाई जारी रहेगी.