कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट मामले में जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं. आज सोमवार (8 दिसंबर) के दिन वाराणसी पुलिस को इस मामले में सफलता हासिल हुई. वाराणसी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर आरोप है कि फर्जी फॉर्म बनाकर यह लाखों सिरप बेचकर करोड़ों का व्यापार कर रहे थे और इनका तार इस पूरे मामले के सरगना से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

वाराणसी पुलिस ने दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार

सोमवार के दिन वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट मामले में दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम विजय कुमार जायसवाल और दूसरे का नाम बदल आर्य बताया जा रहा है. इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी फॉर्म बनाकर झारखंड से लाखों कफ सिरप का व्यापार किया जा रहा था. इससे यह करोड़ों का व्यापार कर रहे थे और इनके तार इस पूरे मामले के सरगना शुभम जायसवाल के फार्म से भी बताए जा रहे हैं. इन दोनों अभियुक्त को पुलिस ने आज मीडिया के समक्ष पेश किया और दोनों ने इस मामले में अपने शामिल होने की बात को भी स्वीकार किया.

मुख्य सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में जल्द होगा

वहीं शुभम जायसवाल के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसने मामले को गुमराह करने के लिए वीडियो जारी किया है. पुलिस प्रशासन ड्रग्स विभाग और SIT अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर इसे भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस प्रशासन द्वारा यह बात भी कहा गया कि अब तक की जानकारी के अनुसार शुभम जायसवाल देश के बाहर है .

