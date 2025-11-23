SIR के दौरान साइबर ठगों से रहें सावधान, पुलिस की मतदाता सूची अपडेट करा रहे लोगों से अपील

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. इसी बीच कई लोग मतदाता सूची के लिए ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने का भी सहारा ले रहे हैं. लेकिन इसकी आड़ में OTP के नाम पर लोग साइबर ठगी का शिकार न हो जाए, इसको लेकर वाराणसी पुलिस की तरफ से खास अपील की गई है. उनका कहना है कि SIR में किसी भी प्रकार की OTP की जरूरत नहीं होती है. और अगर कोई भी ओटीपी पूछे तो उसे OTP की जानकारी नहीं देनी है.

किसी भी हाल में ओटीपी की जानकारी ना दें

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने काशीवासियों से खास अपील की है. उनका कहना है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए SIR की प्रक्रिया में जरूर शामिल हो. लेकिन कुछ शातिर साइबर ठग इसकी आड़ में आपको शिकार बना सकते हैं. इसलिए जागरुकता जरूरी है. एसीपी साइबर क्राइम ने स्पष्ट किया है कि SIR का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी स्टेप में ओटीपी की डिमांड नहीं की जाती, सिर्फ एक सामान्य फॉर्म भरवाया जाता है. जिसमें आधार कार्ड से संबंधित व अन्य आवश्यक जानकारी होती है. लेकिन कुछ साइबर ठग इसी दौरान ऑनलाइन माध्यम से आपसे ओटीपी पूछ सकते हैं. और आपको किसी भी हाल में ओटीपी नहीं बताना है. कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही इसको ध्यान में रखते हुए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

OTP पूछे जाने पर नेशनल साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करें

वाराणसी पुलिस का कहना है कि सामान्य जानकारी के तहत BLO द्वारा यह पूरा फॉर्म भरवारा जा रहा है. इसमें कहीं भी ओटीपी की डिमांड नहीं है. लेकिन अगर कोई भी फ्रॉड तरीके से आपको ओटीपी की डिमांड कर रहा है तो तत्काल नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए. और ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहना चाहिए.