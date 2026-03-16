बस्ती: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

Basti News: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

Basti News in Hindi: बस्ती के बेनीपुर गांव में अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक और उसके माता-पिता को बेरहमी से पीटा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने एक परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया. बेनीपुर गांव में हुई इस घटना में हमलावरों ने एक युवक और उसके माता-पिता को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

बताया जा रहा है कि युवक ने रास्ते से गुजर रहे लोडर का मोबाइल से वीडियो बना लिया था, जिसके बाद आरोपी भड़क उठे और परिवार पर टूट पड़े. हमले में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके सिर पर गहरी चोटें आई हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

पीड़ित राम बहोर का पुत्र अविनाश घर के काम से पटरा लेने जा रहा था. रास्ते में एक लोडर गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखने के लिए अविनाश रुक गया. आरोप है कि अविनाश के हाथ में मोबाइल फोन देखकर लोडर सवार विपक्षियों को लगा कि वह उनकी अवैध गतिविधियों या गाड़ी का वीडियो बना रहा है. बिना कुछ पूछे दबंगों ने अविनाश को गालियां दीं और उसे जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

बचाने आए बुजुर्ग माता-पिता पर बरसीं लाठियां

बेटे की जान बचाने के लिए जब पिता राम बहोर और मां निर्मला मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब आधा दर्जन हमलावर लाठी-डंडों से लैस होकर आए और पूरे परिवार पर टूट पड़े. निर्मला और राम बहोर के सिर पर गंभीर प्रहार किए गए, जिससे वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

ये भी पढ़िए- Pithoragarh News: एक झटके में खत्म हुई 3 जिंदगियां! पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, सेना का जवान भी शामिल

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

खून से लथपथ हालत में पीड़ित परिवार कलवारी थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने घायल अवस्था में ही पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण कराया है. थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि वीडियो बनाने जैसी मामूली बात पर इतना बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस की टीमें दबिश दे रही है. जल्द ही सभी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे. फिलहाल सभी चार आरोपी को एसडीएम ने तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया जिससे उनके मन और बढ़ गए और अब परिवार को फिर से अपनी जान माल का खतरा मंडरा रहा है.

ये भी पढ़िए- उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संपन्न, कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला तीखा हमला, लगाए कई आरोप

Published at : 16 Mar 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Basti News UP NEWS CRIME POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR
बस्ती: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'भविष्य में यूपी का बंटवारा...राजभर का बेटा पूर्वांचल का मुख्यमंत्री होगा', ओम प्रकाश राजभर का दावा
'भविष्य में यूपी का बंटवारा...राजभर का बेटा पूर्वांचल का मुख्यमंत्री होगा', ओम प्रकाश राजभर का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: सूरजपुर कोर्ट में वकीलों का हंगामा, पुलिस और अधिवक्ताओं की हुई झड़प
ग्रेटर नोएडा: सूरजपुर कोर्ट में वकीलों का हंगामा, पुलिस और अधिवक्ताओं की हुई झड़प
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: America अकेला, Trump की 7 देशों से अपील बेअसर | Iran Israel War | Netanyahu
55,000 मीट्रिक टन LPG...कितने लोगों को मिलेगी राहत?
LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: आप किस पक्ष में हैं? अमेरिका-इजरायल से जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों से पूछा; ट्रंप ने दी ये धमकी
आप किस पक्ष में हैं? US-इजरायल से जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों से पूछा; ट्रंप ने दी ये धमकी
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा बीजेपी चीफ का बड़ा बयान, 'लगता है कोई चमत्कार होगा'
Live: राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा बीजेपी चीफ का बड़ा बयान, 'लगता है कोई चमत्कार होगा'
इंडिया
'महिला विरोधी कदम', बंगाल में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया तो भड़कीं ममता बनर्जी
'महिला विरोधी कदम', बंगाल में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया तो भड़कीं ममता बनर्जी
क्रिकेट
CSK से RCB तक, IPL 2026 की सभी 10 टीमों का स्क्वाड; जानें किसने किसने कर दिया कप्तान का एलान
CSK से RCB तक, IPL 2026 की सभी 10 टीमों का स्क्वाड; जानें किसने किसने कर दिया कप्तान का एलान
बॉलीवुड
प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में पति अरमान मलिक संग पायल ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, तस्वीरें हुईं वायरल
प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में पति अरमान मलिक संग पायल ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, तस्वीरें हुईं वायरल
इंडिया
हरियाणा की राज्यसभा सीटों पर फंसा पेच! खरगे ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, क्या कर दी डिमांड?
हरियाणा की राज्यसभा सीटों पर फंसा पेच! खरगे ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, क्या कर दी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
जनरल नॉलेज
भारत में कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनका कहां-कहां और कितना होता है इस्तेमाल?
भारत में कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनका कहां-कहां और कितना होता है इस्तेमाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget