बस्ती: अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां अवैध मिट्टी खनन का वीडियो बनाने के शक में दबंगों ने एक परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया. बेनीपुर गांव में हुई इस घटना में हमलावरों ने एक युवक और उसके माता-पिता को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

बताया जा रहा है कि युवक ने रास्ते से गुजर रहे लोडर का मोबाइल से वीडियो बना लिया था, जिसके बाद आरोपी भड़क उठे और परिवार पर टूट पड़े. हमले में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके सिर पर गहरी चोटें आई हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

पीड़ित राम बहोर का पुत्र अविनाश घर के काम से पटरा लेने जा रहा था. रास्ते में एक लोडर गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखने के लिए अविनाश रुक गया. आरोप है कि अविनाश के हाथ में मोबाइल फोन देखकर लोडर सवार विपक्षियों को लगा कि वह उनकी अवैध गतिविधियों या गाड़ी का वीडियो बना रहा है. बिना कुछ पूछे दबंगों ने अविनाश को गालियां दीं और उसे जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

बचाने आए बुजुर्ग माता-पिता पर बरसीं लाठियां

बेटे की जान बचाने के लिए जब पिता राम बहोर और मां निर्मला मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब आधा दर्जन हमलावर लाठी-डंडों से लैस होकर आए और पूरे परिवार पर टूट पड़े. निर्मला और राम बहोर के सिर पर गंभीर प्रहार किए गए, जिससे वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

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आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

खून से लथपथ हालत में पीड़ित परिवार कलवारी थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने घायल अवस्था में ही पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण कराया है. थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि वीडियो बनाने जैसी मामूली बात पर इतना बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस की टीमें दबिश दे रही है. जल्द ही सभी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे. फिलहाल सभी चार आरोपी को एसडीएम ने तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया जिससे उनके मन और बढ़ गए और अब परिवार को फिर से अपनी जान माल का खतरा मंडरा रहा है.

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