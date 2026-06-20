हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: मातम में बदलीं खुशियां! दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या, दुल्हन के भाई को शादी से था एतराज

Varanasi News: मातम में बदलीं खुशियां! दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या, दुल्हन के भाई को शादी से था एतराज

Varanasi News In Hindi: राजातालाब थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है. साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 20 Jun 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शादी की खुशियां मातम में बदली हैं, शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया. घायल को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां एक पल में ही मातम में बदल गई. यहां शादी आयोजन के दौरान मामूली बात को लेकर दूल्हे के चाचा को चाकू मार दिया गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले एक्शन लेते हुए केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है.

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

शादी से लड़की के भाई को था ऐतराज

ABP News को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के राजा तालाब स्थित एक शादी आयोजन के दौरान लड़के के चाचा बहादुर राम को मामूली बात पर चाकू मार दी गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना की प्रमुख वजह लड़की के भाई और उसके साथी बताए जा रहे हैं. वर और वधु दोनों अपने रजामंदगी से शादी के लिए तैयार थे लेकिन भाई को शादी पर ऐतराज था. 

इलाज के दौरान शख्स की मौत

इसी बीच शादी की रस्मों को लेकर जब दोनों पक्ष के रिश्तेदार पहुंचे तो किसी बात को लेकर वर पक्ष से लड़की के भाई और साथियों की कहा सुनी हो गई. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि लड़के के चाचा को चाकू मार दी गई, जहां इलाज के दौरान  चाचा बहादुर राम की मौत हो गई.

चार पर एफआईआर, एक गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जबकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है, साथ ही पुलिस की ओर से मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?

Published at : 20 Jun 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: मातम में बदलीं खुशियां! दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या, दुल्हन के भाई को शादी से था एतराज
वाराणसी: मातम में बदलीं खुशियां! दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या, दुल्हन के भाई को शादी से था एतराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, 'अखिलेश यादव जयचंदों को...'
सपा सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, 'अखिलेश यादव जयचंदों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में गंदा पानी फिर बना लोगों के लिए मुसीबत, बाजार से खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर
नोएडा में गंदा पानी फिर बना लोगों के लिए मुसीबत, बाजार से खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर कटा बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
क्रिकेट
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब; सुनकर पकड़ लेंगे सिर
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
ओटीटी
Free Movies On OTT: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
ओटीटी रिलीज: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget