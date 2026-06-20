उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शादी की खुशियां मातम में बदली हैं, शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया. घायल को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां एक पल में ही मातम में बदल गई. यहां शादी आयोजन के दौरान मामूली बात को लेकर दूल्हे के चाचा को चाकू मार दिया गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले एक्शन लेते हुए केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है.

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शादी से लड़की के भाई को था ऐतराज

ABP News को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के राजा तालाब स्थित एक शादी आयोजन के दौरान लड़के के चाचा बहादुर राम को मामूली बात पर चाकू मार दी गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना की प्रमुख वजह लड़की के भाई और उसके साथी बताए जा रहे हैं. वर और वधु दोनों अपने रजामंदगी से शादी के लिए तैयार थे लेकिन भाई को शादी पर ऐतराज था.

इलाज के दौरान शख्स की मौत

इसी बीच शादी की रस्मों को लेकर जब दोनों पक्ष के रिश्तेदार पहुंचे तो किसी बात को लेकर वर पक्ष से लड़की के भाई और साथियों की कहा सुनी हो गई. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि लड़के के चाचा को चाकू मार दी गई, जहां इलाज के दौरान चाचा बहादुर राम की मौत हो गई.

चार पर एफआईआर, एक गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जबकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है, साथ ही पुलिस की ओर से मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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