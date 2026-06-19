राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज शुक्रवार (19 जून) को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. सपा चीफ अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जो जन्मदिन की बधाई दी उसमें भी उन्होंने एक सियासी संदेश दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-"देशप्रेम, मानवता एवं सत्य के हमसफर हम एक लक्ष्य के! राहुल गांधी को सार्थक-सक्रिय जीवन की सद्-कामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं."

राहुल गांधी के परशुराम वाले फोटो पर बवाल

वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में राहुल गांधी का परशुराम अवतार वाला फोटो लेकर गंगा के किनारे दूध से अभिषेक किया. इस फोटो में राहुल गांधी के एक हाथ में परशुराम का फरसा, दूसरे में संविधान था. वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से किए जाने पर जोरदार हमला बोला. इसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस नेताओं की बुद्धि मारी गई है. भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार हैं. राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से करना उन्हें भारी पड़ेगा.

डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है. जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वे खुद की तुलना भगवान परशुराम से करने के बारे में सोच भी नहीं सकते. जनता सब कुछ देख रही है और भविष्य में करारा जवाब भी मिलेगा.

पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा बोले- निगरानी शून्य थी, बैंक ने नहीं निभाई जिम्मेदारी