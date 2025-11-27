वाराणसी में नगर निगम की बैठक से बाहर किए इंजीनियर, लापरवाह अफसरों पर मेयर की सख्त नाराजगी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम में बुधवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया था. इस दौरान यह बैठक 6 घंटे तक वाराणसी महापौर अशोक तिवारी के अध्यक्षता में आयोजित की गई . इसमें नगर से जुड़े स्वच्छता से लेकर स्ट्रीट लाइट सोलर प्लांट कुत्ता बंदर को पकड़ने जैसी व्यवस्था और अन्य बुनियादी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. वही इस बैठक में जल निगम के अवर अभियंता को समुचित जवाब न देने पर बैठक से बाहर भी कर दिया गया और यह विषय काफी चर्चा में रहा.

वाराणसी नगर निगम में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में अलग-अलग विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे. इस दौरान बैठक में जल निगम के अवर अभियंता अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में पहुंचे थे, जिस पर उनसे सवाल पूछा गया. लेकिन वह समुचित जवाब ना दे पाए, इसके बाद उन्हें बैठक से ही बाहर कर दिया गया. इसके तुरन्त बाद अधिशासी अभियंता कमल सिंह को बैठक में उपस्थित होने का दिशा निर्देश दिया गया. जिसके बाद अधिशासी अभियंता बैठक में उपस्थित हुए. यह विषय काफी चर्चा में रहा.

सोलर प्लांट में छूट का निर्णय हुआ

इस बैठक में 31 दिसंबर तक सोलर प्लांट लगाने पर संपत्ति कर में 10 से 12% तक का छूट देने का निर्णय लिया गया है. अधिक से अधिक लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अपील की गई है. वहीं नगवा अस्सी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए बैराज का प्रस्ताव तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है . इसके अलावा स्ट्रीट लाइट उपकरणों को सीधे कंपनी से खरीदने की भी बात कही गई है.

अस्पताल स्कूल के पास से अवैध पार्किंग को हटाया जाए

वाराणसी मेयर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें अस्पताल और स्कूलों के आसपास से अवैध पार्किंग स्टैंड को हटाए जाने तथा अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. सबसे महत्वपूर्ण की कूड़ा समय पर ना उठाने और कुत्ता बंदरों को पकड़ने जैसी व्यवस्था को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा पशु कल्याण अधिकारी को भी इसी बैठक में फटकार लगाई गई है.