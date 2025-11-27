कानपुर की मूक-बधिर 'खुशी' का सहारा बने CM योगी, इलाज और पढ़ाई की उठाई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर की रहने वाली मूक-बधिर लड़की खुशी गुप्ता से मुलाकात की. 20 साल की खुशी अपने हाथों से बनाई सीएम योगी की तस्वीर लेकर उनसे मिलने के लिए घर से निकली थी. सोशल मीडिया के जरिए जब मुख्यमंत्री को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे बुलाया और उसके इलाज व पढ़ाई-लिखाई की सारी जिम्मेदारी ले ली.

खुशी शनिवार को कानपुर में अपने घर से सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ निकली थी. उसने अपने परिजनों को भी जानकारी नहीं दी थी. जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर घर वापस भेज दिया था लेकिन इस बीच ये ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

सीएम योगी से मिली मूक बधिर खुशी

सीएम योगी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने खुशी और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाया. सीएम योगी के निर्देश पर डीएम ने खुशी को उसके परिवार समेत मिलने के लिए लखनऊ भेज दिया. बुधवार को खुशी, उसके पिता कल्लू गुप्ता और मां गीता गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताईं.

परिवार को दिया पूरी मदद का भरोसा

खुशी के पिता कल्लू गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी बोल और सुन नहीं सकती हैं जिस पर सीएम योगी ने उन्हें इलाज का भरोसा दिया और कहा कि वो आगे भी उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे. सीएम योगी ने जब उनके घर के बारे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो किराये के कमरे में रहते हैं इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द आवास दिलाने के भी निर्देश दिए.

सीएम योगी ने कहा कि वो खुशी के इलाज की भी व्यवस्था करेंगे और उसकी पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खुशी का परिवार उनका परिवार है और खुशी भी उनकी बेटी की तरह है.

कानपुर के ग्वालटोली निवासी कल्लू गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पहले नाश्ता कराया और फिर हमारे परिवरा से मुलाक़ात की. उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यवहार की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया और हमारी पूरी समस्या सुनी. सीएम योगी ने कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी. ये परिवार भी मेरा है. उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करने का वादा किया है.

