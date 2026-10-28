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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी MLC नतीजों के बीच केशव के बाद ब्रजेश पाठक बोले- हम विश्लेषण करेंगे

वाराणसी MLC नतीजों के बीच केशव के बाद ब्रजेश पाठक बोले- हम विश्लेषण करेंगे

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों में से 8 के परिणाम आ गए हैं. इन परिणामों में 8 सीट में से 5 पर बीजेपी और 3 पर सपा जीत चुकी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए संपन्न हुए चुनावों में अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही समीक्षा की बात उठ रही है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी इन परिणामों की समीक्षा करेगी. 

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद सीटों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी सीटों पर जीत हासिल की है जिन पर उसने चुनाव लड़ा था. हम उन निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे जहां हमें जीत नहीं मिली. जैसा कि आप जानते हैं, 2027 में बीजेपी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. हम इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे."

UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था

अभी तक क्या है एमएलसी चुनाव के परिणाम?

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह, आगरा स्नातक क्षेत्र से बीजेपी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, मेरठ स्नातक से बीजेपी के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव,मेरठ शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के चंद शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लो ने जीत दर्ज की है.

आगरा शिक्षक क्षेत्र से सपा के डॉo आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की है. वहीं समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार लखनऊ खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के पांचवें चक्र की मतगणना के बाद बीजेपी के प्रत्याशी ई0 अवनीश कुमार सिंह को 21,843 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी कांति सिंह को 32,228 वोट मिले हैं.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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