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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद HC में तोड़फोड़, वकील को जेल भेजने के आदेश पर भड़के अधिवक्ता

इलाहाबाद HC में तोड़फोड़, वकील को जेल भेजने के आदेश पर भड़के अधिवक्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार और बेंच आमने-सामने आ गए हैं. वकील को जेल भेजने के आदेश के बाद कोर्ट रूम में तोड़फोड़ के बाद नारेबाजी की गई.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 28 Oct 2026 04:58 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के कथित अपमान को लेकर बार और बेंच के बीच तनाव बढ़ गया है. नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट नंबर 49 में तोड़फोड़ की और हाईकोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी की. यह घटना हाईकोर्ट द्वारा वकील को जेल भेजने के आदेश के बाद घटित हुए हैं. 

अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति के कथित व्यवहार को वकीलों की गरिमा के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया और न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया. मामला मंगलवार, 27 अक्टूबर को हुई एक घटना से जुड़ा है. उस दिन किसी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हाईकोर्ट में तलब किया गया था. कोर्ट नंबर 49 में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अधिकारियों के बैठने के लिए अगली पंक्ति में कुर्सी की व्यवस्था की थी. 

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क्या है वकीलों का आरोप

आरोप है कि एसपी सरकारी अधिवक्ता की कुर्सी पर बैठ गए. इस पर वहां मौजूद एक अधिवक्ता ने उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठने के लिए कहा. अधिवक्ताओं के मुताबिक, न्यायमूर्ति अजय भनोट के अदालत में बैठने के बाद एसपी ने इस मामले की शिकायत की. 

इसके बाद न्यायमूर्ति ने संबंधित अधिवक्ता को जेल भेजने का आदेश दिया. आरोप है कि अधिवक्ता के माफी मांगने के बाद न्यायमूर्ति ने एसपी से भी माफी मंगवाई. इस घटनाक्रम को लेकर वकीलों में नाराजगी बढ़ गई.

जज पर वरिष्ठ अधिवक्ता का मजाक उड़ाने का आरोप

अधिवक्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि न्यायमूर्ति ने वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव का मजाक उड़ाया. वकीलों ने इसे अधिवक्ताओं के सम्मान और गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया. इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. 

हालांकि, पत्र लिखे जाने के बावजूद अधिवक्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ. इसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट रूम में तोड़फोड़ की और हाईकोर्ट के बाहर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया. घटना ने अदालत परिसर में बार और बेंच के बीच संबंधों तथा न्यायिक गरिमा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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