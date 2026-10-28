इलाहाबाद HC में तोड़फोड़, वकील को जेल भेजने के आदेश पर भड़के अधिवक्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के कथित अपमान को लेकर बार और बेंच के बीच तनाव बढ़ गया है. नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट नंबर 49 में तोड़फोड़ की और हाईकोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी की. यह घटना हाईकोर्ट द्वारा वकील को जेल भेजने के आदेश के बाद घटित हुए हैं.

अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति के कथित व्यवहार को वकीलों की गरिमा के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया और न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया. मामला मंगलवार, 27 अक्टूबर को हुई एक घटना से जुड़ा है. उस दिन किसी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हाईकोर्ट में तलब किया गया था. कोर्ट नंबर 49 में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अधिकारियों के बैठने के लिए अगली पंक्ति में कुर्सी की व्यवस्था की थी.

UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर

क्या है वकीलों का आरोप

आरोप है कि एसपी सरकारी अधिवक्ता की कुर्सी पर बैठ गए. इस पर वहां मौजूद एक अधिवक्ता ने उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठने के लिए कहा. अधिवक्ताओं के मुताबिक, न्यायमूर्ति अजय भनोट के अदालत में बैठने के बाद एसपी ने इस मामले की शिकायत की.

इसके बाद न्यायमूर्ति ने संबंधित अधिवक्ता को जेल भेजने का आदेश दिया. आरोप है कि अधिवक्ता के माफी मांगने के बाद न्यायमूर्ति ने एसपी से भी माफी मंगवाई. इस घटनाक्रम को लेकर वकीलों में नाराजगी बढ़ गई.

जज पर वरिष्ठ अधिवक्ता का मजाक उड़ाने का आरोप

अधिवक्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि न्यायमूर्ति ने वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव का मजाक उड़ाया. वकीलों ने इसे अधिवक्ताओं के सम्मान और गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया. इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है.

हालांकि, पत्र लिखे जाने के बावजूद अधिवक्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ. इसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट रूम में तोड़फोड़ की और हाईकोर्ट के बाहर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया. घटना ने अदालत परिसर में बार और बेंच के बीच संबंधों तथा न्यायिक गरिमा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है.

वाराणसी MLC नतीजों के बीच केशव के बाद ब्रजेश पाठक बोले- हम विश्लेषण करेंगे

