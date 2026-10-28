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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी MLC रिजल्ट: प्रेक्षक प्रांजल यादव को हटाने की मांग, BJP समर्थकों का धरना

वाराणसी MLC रिजल्ट: प्रेक्षक प्रांजल यादव को हटाने की मांग, BJP समर्थकों का धरना

वाराणसी में MLC मतगणना के बीच BJP प्रत्याशी के समर्थक धरने पर बैठ गए हैं. इस दौरान वे मतगणना प्रेक्षक प्रांजल यादव को हटाने की मांग कर रहे हैं.

Written By : संतोष चौरसिया |  Updated at : 28 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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वाराणसी में एमएलसी चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी एमएलसी स्नातक प्रत्याशी के समर्थक धरने पर बैठ गए. इस दौरान वाराणसी के मतगणना प्रेक्षक बनाए गए प्रांजल यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं. 

वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी स्नातक प्रत्याशी केदार नाथ सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ता मतगणना प्रेक्षक प्रांजल यादव पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने के लिए धरने पर बैठे हैं.

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समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे

समर्थकों द्वारा अखिलेश यादव और प्रांजल यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं. एमएलसी स्नातक प्रत्याशी केदारनाथ सिंह के समर्थकों ने प्रांजल यादव पर सपा प्रत्याशी का सहयोग करने और उनका पक्षपात करने का बड़ा आरोप लगाया है. 

सपा स्नातक एमएलसी प्रत्याशी ने लिखा पत्र

सपा एमएलसी स्नातक खंड प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखकर मांग की है. उन्होंने बीजेपी द्वारा मतगणना में व्यवधान के संबंध में पत्र लिखा है. आशुतोष सिन्हा ने कहा कि बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को मतगणना सुचारु रूप से चल रही थी कि बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी केदार नाथ सिंह और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के द्वारा मतगणना स्थल पर दूसरे दलों और प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ताओं तथा मतगणना कर्मचारियों के साथ-साथ अभद्रता करके मतगणना कार्य में व्यवधान डाला गया है.

उन्होंने आगे कहा कि व्यवधान के बाद मतगणना कार्य भी रुकवा दिया गया है. हमें यह भी आशंका है कि रात को विद्युत व्यवस्था को प्रभावित कर मतगणना को प्रभावित कराया जा सकता है. ऐसे में अनुरोध है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर तुरंत मतगणना कार्य जारी करवाया जाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाए.

सपा-बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला

बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल के आकलन के लिहाज से अहम माने जा रहे विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

11 सीटों के लिए जारी मतगणना में बीजेपी ने चार सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है. वहीं स्नातक सीट पर मतगणना जारी है.

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Published at : 28 Oct 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
UP MLC Election Result UP NEWS VARANASI NEWS
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