यूपी पुलिस की ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई, 24 बच्चों को बचाया

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर स्पेस में होने वाले ऑनलाइन अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की गई. यूपी पुलिस ने 24 बच्चों का रेस्क्यू किया. इस संबंध में यूपी पुलिस साइबर क्राइम डीजीपी की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है.

डीजीपी साइबर क्राइम मुख्यालय की ओर से जारी एक बयान में बच्चों से अपराध के तरीकों के बारे में भी बताया गया. अपराधियों द्वारा अपनी पहचान को छिपाकर या पड़ोस, पारिवारिक अथवा सामाजिक सम्बन्धों का लाभउठाकर बच्चों का यौन शोषण किया जाता है. इस प्रकार के कुछ मामलों में अपराधी बच्चों से सम्बन्धित आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बनाते हैं तथा उनको ब्लेकमेल कर गलत कार्य कराते हैं.

अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा

सोशल मीडिया को बनाया अपराध का हथियार

पुलिस द्वारा बताया गया कि कभी-कभी डिजिटल माध्यमों से ऐसी सामग्री का निर्माण कर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, इस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नॅपचंट, जीमेल आदि का प्रयोग कर प्रसार व बिक्री करते हैं. इस प्रकार की डिजिटल सामग्री बच्चों के अधिकारों एवं गरिमा का गंभीर उल्लंघन है तथा विश्व स्तर पर सबसे गंभीर साइबर अपराधों में से एक माना जाता है.

पुलिस डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM) का प्रसार बच्चों को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक क्षति पहुंचा सकता है. इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं.

कैसे मिलती है इस जानकारी?

बयान में बताया गया कि इसकी जानकारी NCMEC एवं CYBER TIPLINE के जरिए मिलती है. National Center for Missing & Exploited Children (NGMEC) USA स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो बच्चों के यौन शोषण, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा लापता बच्चों से संबंधित मामलों पर कार्य करती है.

यह भी बताया कि NCMEC द्वारा संचालित CyberTipline एक केंद्रीय रिपोटिंग तंत्र है, जिसके माध्यम से Electronic Service Providers (ESPs) जैसे Meta, Google, Microsoft, Snapchat, TikTok एवं अन्य तकनीकी कंपनियों संभावित Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM) तथा बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित गतिविधियों (Chat, Post, Media File आदि) की रिपोर्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को प्रस्तुत करती है.

14सी को मिलती है साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एवं NCMEC के मध्य 01 अप्रैल 2024 से एक MoU प्रभावी है, इसके अंतर्गत भारत से संबंधित Cyber Tipline रिपोर्ट्स सीधे 14C को प्राप्त होती हैं. I4C के अंतर्गत OCWC (Online Cybercrime against Women and Children) इकाई इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर उन्हें संबंधित राज्यों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करता है.

बयान में कहा गया कि यह बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित अपराधों की पहचान, रोकथाम एवं प्रभावी जांच को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करता है. Cyber Tipline तंत्र संभावित पीड़ित बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

NCRP पर पहचान छिपाकर कर सकते हैं शिकायत

बयान में यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित National Cyber Crime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से भी महिलाओं एवं बच्चों सम्बन्धी ऑनलाइन अपराध की शिकायत प्राप्त होती है. इस प्लेटफार्म पर पीडित व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत कर सकता है.

उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय द्वारा की जा रही कार्रवाई

इस बयान में बताया गया कि 14C के OCWC के माध्यम से प्राप्त NCMEC एवं NCRP से सम्बन्धित महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न-शोषण सम्बन्धी शिकायतों का उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय स्तर पर परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है. तत्पश्चात सम्बन्धित कमिश्नरेट/ जनपदों को भेजकर कार्रवाई कराई जाती है.

संबंधित जिलों द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं का परीक्षण कर वेरिफिकेशन किया जाता है. प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर नियमानुसार FIR पंजीकृत की जाती है. इसके बाद विवेचना कर उपलब्ध डिजिटल एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाती है. पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है. पीड़ितों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

NCMEC एवं NCRP से सम्बन्धित महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न / शोषण सम्बन्धी कई प्रकरणों /शिकायतों पर समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप साइबर स्पेस में Online शोषण / उत्पीड़न में फंसे अब तक कुल 24 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है. यह उपलब्धि संभावित पीड़ितों की समयबद्ध पहचान, सम्बन्धित जनपदों के साथ समन्वय तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों को दर्शाती है.

बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता

उत्तर प्रदेश पुलिस बाल यौन शोषण सहित महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन साइबर अपराधों की रोकथाम, संभावित पीड़ितों की पहचान तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी विधिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है.

I4C गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन OCWC इकाई एवं NCMEC से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य एवं जनपद स्तर पर समन्वित कार्रवाई निरंतर जारी है. तकनीकी सूचनाओं के प्रभावी उपयोग एवं अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है.

यूपी में BJP का 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान, 1 नवंबर को नितिन नवीन की पदयात्रा

