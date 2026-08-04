काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी, कर्नाटक के परिवार को बनाया शिकार

वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष दर्शन सुविधा को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है. इस बीच काशी से ठगी की घटना भी सामने आई हैं. जहां कर्नाटक से आए एक परिवार से 4000 हज़ार रुपये ले लिए गए.

बताया जा रहा है कि ये परिवार कर्नाटक से बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आया था, इसी बीच मंदिर परिसर के बाहर इस परिवार को पवन पांडे नाम का एक शख्स मिला. उसने परिवार से कम समय में दर्शन कराने का दावा किया और उनसे 4000 रुपये ले लिए. लेकिन, उन्हें दर्शन नहीं कराए. जिसके बाद परिवार की उससे बहस हो गई.

कर्नाटक से आए परिवार से ठगी

इस की भनक जैसे है मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर को लगी वो तत्काल मौके पर पहुँच गए और उन्होंने पवन पांडे को पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पता चला की आरोपी ठग है और श्रद्धालुओं को बहला-फुसलाकर दर्शन कराने के नाम पर ठगी करता है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से श्रद्धालुओं के 4000 रुपये वापस कराए और जमकर फटकार लगाई.

पुलिस ने आरोपी पवन पांडे को निकटतम चौक थाने भेज दिया, जहां उससे पूछताछ की गई. पुलिस ने श्रद्धालुओं से ऐसे ठगों से सावधान रहने की अपील की है. ज्यादा श्रद्धालु होने की वजह से इन दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं.

मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही है अपील

सावन माह के प्रारंभ से पहले ही मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से खास अपील की गई है कि वह मंदिर में दर्शन के नाम पर किसी को पैसे ना दें, भ्रम में ना आए. संयम और धैर्य के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. दरअसल सावन महीने में भक्तों की संख्या को देखते हुए कुछ समय के लिए मंदिर में विशेष दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है.

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