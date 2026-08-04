मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी, कर्नाटक के परिवार को बनाया शिकार

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी, कर्नाटक के परिवार को बनाया शिकार

Varanasi News: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जल्द दर्शन कराने के नाम पर कर्नाटक के एक परिवार से 4000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 04 Aug 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष दर्शन सुविधा को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है. इस बीच काशी से ठगी की घटना भी सामने आई हैं. जहां कर्नाटक से आए एक परिवार से 4000 हज़ार रुपये ले लिए गए. 

बताया जा रहा है कि ये परिवार कर्नाटक से बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आया था, इसी बीच मंदिर परिसर के बाहर इस परिवार को पवन पांडे नाम का एक शख्स मिला. उसने परिवार से कम समय में दर्शन कराने का दावा किया और उनसे 4000 रुपये ले लिए. लेकिन, उन्हें दर्शन नहीं कराए. जिसके बाद परिवार की उससे बहस हो गई.  

कर्नाटक से आए परिवार से ठगी

इस की भनक जैसे है मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर को लगी वो तत्काल मौके पर पहुँच गए और उन्होंने पवन पांडे को पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पता चला की आरोपी ठग है और श्रद्धालुओं को बहला-फुसलाकर दर्शन कराने के नाम पर ठगी करता है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से श्रद्धालुओं के 4000 रुपये वापस कराए और जमकर फटकार लगाई. 

पुलिस ने आरोपी पवन पांडे को निकटतम चौक थाने भेज दिया, जहां उससे पूछताछ की गई. पुलिस ने श्रद्धालुओं से ऐसे ठगों से सावधान रहने की अपील की है. ज्यादा श्रद्धालु होने की वजह से इन दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं.  

मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही है अपील

सावन माह के प्रारंभ से पहले ही मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से खास अपील की गई है कि वह मंदिर में दर्शन के नाम पर किसी को पैसे ना दें, भ्रम में ना आए. संयम और धैर्य के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. दरअसल सावन महीने में भक्तों की संख्या को देखते हुए कुछ समय के लिए मंदिर में विशेष दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है.  

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल

Published at : 04 Aug 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Kashi Vishwanath Temple Varanasi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी, कर्नाटक के परिवार को बनाया शिकार
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी, कर्नाटक के परिवार को बनाया शिकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मदरसे नहीं दे पाएंगे कामिल-फाजिल की डिग्री, योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
मदरसे नहीं दे पाएंगे कामिल-फाजिल की डिग्री, योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल
मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत
ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
विश्व
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
इंडिया
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget