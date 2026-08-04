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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमदरसे नहीं दे पाएंगे कामिल-फाजिल की डिग्री, योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

मदरसे नहीं दे पाएंगे कामिल-फाजिल की डिग्री, योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लग सकती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मदरसों में मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं. आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में इन डिग्रियों के संबंध में संशोधन प्रस्ताव को रखा जाएगा. जिसमें कामिल और फाजिल की डिग्री को अमान्य घोषित किए जाने पर मुहर लग सकती है. 

मंगलवार को लखनऊ में आज सीएम योगी के नेतृत्व में उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें 20 से अधिक अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा कैबिनेट में मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को भी रखा जाएगा. वहीं मदरसों से मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री को लेकर भी अहम फैसला लिए जाने का अनुमान है.  

मदरसे से मिलने वाली डिग्री पर बड़ा फैसला

कैबिनेट की बैठक में आज मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा. जिसमें इन मदरसों से मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगाए जाने के फैसले पर मुहर लग सकती है. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मदरसे ये दोनों डिग्रियां नहीं दे सकेंगे. जिसके बाद ये अहम बदलाव जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. योगी सरकार का ये कदम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप करने की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है.  

मदरसों में फाजिल की डिग्री स्नातक के स्तर की मानी जाती है जबकि कामिल की डिग्री मास्टर्स यानी स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री के समकक्ष होती है. इसमें इस्लामी विषयों का पाठ्यक्रम और धर्मशास्त्र के विषय पढ़ाए जाते हैं जैसे क़ुरान, हदीस, फिक्ह और अरबी भाषा के विषय शामिल होते हैं. 

बजट में 20 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

इसके अलावा आज की बैठक में अनुपूरक बजट को विधानमंडल में पेश किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. इसमें जेवर लिंक एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया बुलंदशहर के प्राक्कलन को मंजूरी से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा. प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Aug 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting UP NEWS Yogi Adityanath
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