वाराणसी: महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी से काशी में जुटेंगे लाखों लोग, हाथ जोड़कर स्वागत करेगी पुलिस

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अलग-अलग शिवालियों पर दर्शन करने के लिए रविवार (15 फरवरी) को महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में शिवभक्त पहुंचने वाले हैं. अब इसको लेकर वाराणसी पुलिस ने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करने की तैयारी की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को सर मैडम कहकर पुकारते नजर आएंगे.

शिव भक्तों का अभिवादन करेगी पुलिस

एबीपी न्यूज़ को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले शिव भक्तों की व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई.

बैठक में पुलिसकर्मियों को वाराणसी पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी गई है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है जिसमें काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी सर और मैडम कहकर बातचीत करते नजर आएंगे.

एंट्री पॉइंट पर होथ जोड़कर स्वागत करेगी पुलिस

एंट्री पॉइंट पर भी श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन और स्वागत वाराणसी के पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाएगा. हालांकि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि उनसे इस प्रमुख उत्सव पर बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके. उन्हें सुगम दर्शन का लाभ प्राप्त हो.

क्योंकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बीते महाशिवरात्रि सावन और प्रमुख तिथियां पर भारी भीड़ रहती है. इस दौरान बीते वर्षों में कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ मंदिर परिसर में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मियों का व्यवहार अनुचित माना गया था.

10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

महाशिवरात्रि को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के व्यवस्थाओं और प्राथमिक आवश्यकताओं को भी खास ध्यान दिया गया है. महाशिवरात्रि की अवधि के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के मंदीर पहुंचने का अनुमान है. इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर की सभी तैयारियों को पूरा किया गया है.