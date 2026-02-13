नोएडा: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

देशभर में साइबर ठगी और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के सामने आ रहे मामलों के बीच यूपी की नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने नौकरी दिलाने नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है.

दरअसल, सेंट्रल नोएडा जोन के थाना बिसरख पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व अन्य फर्जी दस्तावेज और दस्तावेज तैयार करने के उपकरण बरामद किया है.

पुलिस ने ठगी मामले में इन्हें किया गिरफ्तार

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस के गिरफ्त में खड़े अश्वनी सारस्वत, पवन चौधरी को मुखबीर से मिली सूचना एक सूचना चिपियाना बुजुर्ग रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया है. जबकि उनके साथी आकिल उर्फ अयान पुत्र श्री जमशेद को शाहबेरी से गिरफ्तार किया गया.

रेलवे में नौकरी के नाम पर की थी 8 लाख की ठगी

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया, "ये गिरोह इतना शातिर था कि बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपये वसूलता था. आरोपियों ने एक पीड़ित से रेलवे में नौकरी के नाम पर 8 लाख रुपये ठग लिए और उसे बाकायदा रेलवे का फर्जी जॉइनिंग लेटर तक थमा दिया. जिसकी शिकायत पीडित ने थाना बिसरख में दर्ज कराई."

फर्जी प्रमाण पत्र, प्रिंटर, मोहरें सहित काफी सामग्री बरामद

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने आगे बताया कि, पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, भारत सरकार के फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र, रेलवे की फर्जी रबर मोहरें, कंप्यूटर, प्रिंटर और एक स्कूटी बरामद की है. फिलहाल नोएडा पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.