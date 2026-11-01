वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की तैयारी तेज, दिसंबर में होगा पहला मैच?

वाराणसी की संस्कृति और विरासत को संजोकर तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कार्य 98% तक पूरा हो चुका है. अब खेल प्रेमियों को बेसब्री से सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कब इस स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा. इस वर्ष 2 दिसंबर को इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर मंथन किया जा रहा है और जल्द ही इस पर फाइनल मुहर भी लग सकती है .

वहीं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाराणसी के इस क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं. जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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18 से 20 नवंबर के बीच काशी में राजीव और जय शाह

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के गंजारी स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 98% कार्य पूरा हो चुका है. स्टेडियम में तैयार हो रहे डमरू के शेष कार्य और सड़क निर्माण को तेजी से पूरा किया जा रहा है . वहीं 18 से 20 नवंबर के बीच आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं.

2 दिसंबर को इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और पास में ही स्थित सद्गुरू आई हॉस्पिटल का एक साथ शुभारंभ करने की पूरी तैयारी है. बहुत जल्द इस पर आधिकारिक मोहर लग सकती है. वहीं वाराणसी के इस स्टेडियम के नाम को लेकर भी 4 से 5 नाम पर मंथन चल रहा है.

पहला टूर्नामेंट 3-6 और 11-14 दिसंबर को

वाराणसी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट प्रेमियों द्वारा एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है. 2 दिसंबर से इस स्टेडियम के शुभारंभ होने की पूरी संभावना है. वहीं U-19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी इस स्टेडियम में 3 से 6 दिसंबर (पहला मैच) और 11- 14 दिसंबर ( दूसरा मैच ) को किया जाएगा. ऐसे में क्रिकेट प्रेमी इस स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं.

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