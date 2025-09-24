देश के साथ-साथ दुनिया के कोने-कोने से लोग वाराणसी के गंगा घाट पर नौका विहार करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में बढ़ते गंगा जलस्तर के बाद और बाढ़ जैसे स्थिति को देखते हुए बीते करीब 70 दिनों से वाराणसी के गंगा घाट पर नौका संचालन बंद रहा. लेकिन फिलहाल गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद नाविक समाज की मांग को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से नौका संचालन शुरू करने को लेकर शर्तों के साथ उन्हें अनुमति दे दी गई है.

24 सितंबर से शुरू होगा नौका संचालन

नाविक पर्यटकों को सुरक्षा इंतजामों के साथ ही नावों में बैठाएंगे, इसके साथ ही क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठेंगी. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद वाराणसी गंगा घाट के नाविक समाज की तरफ से लगातार नौका संचालन शुरू करने को लेकर मांग की जा रही थी.

उनके अनुसार करीब 70 से अधिक दिन से वाराणसी के गंगा नदी में नौका संचालन बंद रहा. बढ़ते गंगा जलस्तर के बाद प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया था.

फिलहाल शर्तों के साथ वाराणसी जिला प्रशासन ने 24 सितंबर से नौका संचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है. छोटी बड़ी नाव पर लाइफ जकेट के साथ-साथ निर्धारित संख्या में ही पर्यटक और यात्रियों को बैठाना होगा. यह नाविक समाज के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. क्योंकि उनका कहना था कि इतने दिनों से नौका संचालन बंद होने की वजह से उनकी आजीविका काफी प्रभावित हुई है.

सुबह 6:00 से शाम 5:00 तक

24 सितंबर से वाराणसी के गंगा नदी में नौका संचालन शुरू हो जाएगा. सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक गंगा नदी में नाव चलाने की अनुमति नाविक समाज को दी गई है. इस अवधि के अलावा नौका संचालन की अनुमति नहीं रहेगी. फिलहाल इसके बाद वाराणसी के गंगा घाट पर एक बार फिर चहल-पहल देखने को मिलेगी. दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को काशी भ्रमण के साथ-साथ गंगा घाटों को नाव से देखने का एक शानदार अवसर मिलेगा.