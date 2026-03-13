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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगैरसैंण: बजट सत्र का आखिरी दिन आज, क्या पास होगा बजट या बढ़ेगी सदन की कार्यवाही?

गैरसैंण: बजट सत्र का आखिरी दिन आज, क्या पास होगा बजट या बढ़ेगी सदन की कार्यवाही?

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण में चल रहा बजट सत्र आज अपने अंतिम निर्धारित दिन पर है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर गरमागरम बहस जारी है, और सत्र के विस्तार की प्रबल संभावना है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 04:45 PM (IST)
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उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से चल रहे विधानसभा के बजट सत्र का आज (13 मार्च) पूर्व निर्धारित अंतिम दिन है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है. आज का दिन बेहद निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि बजट पर अंतिम मुहर लगने के साथ ही यह तय होगा कि सत्र आज ही संपन्न होगा या इसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा.

सदन में अभी कई विधायकों का बजट पर अपनी बात रखना बाकी है. इसके अलावा कई विभागीय मांगें भी लंबित हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि बजट पर चर्चा पूरी नहीं हो पाती है, तो रविवार को अवकाश रखकर सोमवार तक सत्र को जारी रखा जा सकता है. ऐसे में सत्र का एक-दो दिन और खिंचना लगभग तय माना जा रहा है.

चौथे दिन (12 मार्च) सदन में क्या हुआ?

बुधवार (11 मार्च) का दिन सदन में काफी गहमागहमी भरा रहा और कार्यवाही शाम 7:35 बजे तक चली:

  • प्रश्नकाल और विपक्ष के तीखे सवाल: कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी विधायकों ने अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के जरिए सरकार को घेरा और बजट को 'आम जनता की जरूरतों से कटा हुआ' बताया. सत्ता पक्ष ने हर आरोप का बचाव करते हुए इसे 'विकासोन्मुख बजट' करार दिया.
  • अहम सूचनाएं स्वीकार: सदन में नियम 300 के तहत 7, नियम 58 के तहत 5 और नियम 53 के तहत 2 सूचनाएं स्वीकार की गईं. जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के पटल पर रखे गए.

आज (13 मार्च) के प्रमुख एजेंडे

आज के लिए सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रस्तावित हैं:

  • बजट पर चर्चा और मतदान: बचे हुए विधायकों का बजट पर संबोधन और विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा व मतदान.
  • विनियोग विधेयक (Appropriation Bill): यह विधेयक आज पेश किया जाएगा, जो राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने से खर्च करने की कानूनी अनुमति देता है.
  • वित्त विधेयक (Finance Bill): कर (Tax) और अन्य वित्तीय प्रावधानों से जुड़े बदलावों वाला यह विधेयक भी आज सदन में रखे जाने की संभावना है.

अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार एक ही दिन में ये सभी भारी-भरकम विधायी कार्य निपटा लेगी, या फिर गैरसैंण के इस सर्द मौसम में सियासी पारा कुछ और दिनों तक चढ़ा रहेगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Budget Session Uttarakhand Politics UTTARAKHAND NEWS
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