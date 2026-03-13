हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेनदेन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले पर तुरंत संज्ञान लिया गया.

वायरल ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लोगों की बातचीत सुनाई दी

सूत्रों के अनुसार वायरल ऑडियो में कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े कुछ लोगों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है, जिसमें चौकी प्रभारी से संपर्क और लेनदेन से जुड़ी बातें सामने आई हैं. जैसे ही यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा, पुलिस विभाग में हलचल मच गई और उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया.

एसएसपी ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, इसलिए पूरी चौकी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अवैध खनन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की जवाबदेही बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा.