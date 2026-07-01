वाराणसी में पकड़ा गया नकली दारोगा: फर्जी वर्दी पहनकर जमाता था धौंस, लखनऊ तक बताता था अपनी पहुंच

वाराणसी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के बीच धौंस जमाने वाले एक युवक को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चोलापुर थाना क्षेत्र के मुर्दहा इलाके से गिरफ्तार इस युवक की पहचान राजन प्रजापति के रूप में हुई है.

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार राजन प्रजापति पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों के बीच अपनी धाक जमाता था. वह खुद को दारोगा बताकर लोगों को प्रभावित करता था और अपनी पहुंच बनारस से लेकर लखनऊ तक बताता था. उसका आत्मविश्वास इतना था कि किसी को शक तक नहीं होता था.

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लोगों से पैसे भी वसूलता था

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि राजन प्रजापति फर्जी दरोगा बनकर विभिन्न मामलों में सुलह कराने और लोगों से पैसे लेने का काम भी करता था. वह शिवपुर का रहने वाला है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है.

पुलिस की बड़ी सफलता

वाराणसी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. फर्जी वर्दी और आई कार्ड का इस्तेमाल कर आम लोगों को ठगने वाले ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि राजन प्रजापति अकेला नहीं था, उसके और साथियों की भी तलाश की जा रही है.

जनता से सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मानकर बिना सत्यापित किए उस पर भरोसा न करें. यदि किसी की शिनाख्त में संदेह हो तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें. फर्जी पुलिस वाले अक्सर वर्दी, नाम प्लेट और वाहन का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं.

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस कार्रवाई को अपनी सतर्कता का नतीजा बताया है. राजन प्रजापति के खिलाफ चोलापुर थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है.

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