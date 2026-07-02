यूपी में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट
UP Weather: मौसम विभाग ने आज गुरुवार (2 जुलाई) को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. बुधवार (1 जुलाई) को मानसून के कारण कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई.
- उत्तर प्रदेश में मानसून से मौसम सुहावना, आज बारिश का अनुमान है.
- बुधवार को कई जगह भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई.
- बहराइच में सर्वाधिक 113 मिमी बारिश दर्ज, कई जगह जलभराव दिखा.
- अगले सात दिन यूपी में जोरदार बारिश, येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी.
उत्तर प्रदेश में मानसून के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज गुरुवार (2 जुलाई) को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. बुधवार (1 जुलाई) को मानसून के कारण कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून के प्रभाव के कारण हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है.
रिपोर्ट के अनुसार, बहराइच में सबसे अधिक 113 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसके बाद बिजनौर में 95 मिमी, ललितपुर में 93 मिमी और बुलंदशहर में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई. संभल और हमीरपुर में 65-65 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
कितना रहा पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान
तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक प्रदेश के फतेहपुर में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस, फतेहगढ़ में 40.0 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 38.2 डिग्री सेल्सियस, अलीगढ़ और आगरा में क्रमश: 38.2, 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, कई जिलों में बारिश के कारण तापामान में काफी गिरावट दर्ज की गई है. बरेली में सबसे कम अधिकतम तापमान 27.8 और गोरखपुर में 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसको लेकर विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसा ही मौसम 3 जुलाई यानि की शुक्रवार को भी बने रहने का अनुमान है.
विभाग ने बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बाराबांकी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी और बरेली समेत कई अन्य जिलों के लिए येल अलर्ट जारी किया है. वहीं, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियबाद, बुलंदशहर, बहराइच, अलीगढ़, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर समेत 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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