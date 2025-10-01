हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर गरबा आयोजकों ने छापे पैसे, कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के लोग

वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर गरबा आयोजकों ने छापे पैसे, कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के लोग

UP News: वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में प्रस्तावित गरबा आयोजन रद्द होने के बाद खूब हंगामा हुआ. दावा किया गया था कि इसमें भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी आ रहे हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि के दौरान देशभर में डांडिया-गरबा आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच वाराणसी से गरबा आयोजन को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में गरबा आयोजन करने की तैयारी थी लेकिन आयोजकों द्वारा इसको लेकर नियमअनुसार प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

वाराणसी के साथ-साथ दिल्ली लखनऊ पटना तक से लोगों ने इसके पास टिकट को खरीदा था और जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद लोगों ने घंटो तक हंगामा किया.

पवन सिंह के नाम पर बिक गए लाखों के टिकट

एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल डी पेरिस में 30 सितंबर को शाम 7:00 बजे गरबा आयोजन किया जाना तय किया गया था. दावा किया गया था कि इसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी आने वाले हैं.

500 से 800 रुपये तक बिके टिकट

पवन सिंह का नाम सुनकर न सिर्फ वाराणसी और आसपास के जनपद के लोग बल्कि दिल्ली लखनऊ बिहार तक से लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से टिकट पास खरीद लिया. प्रति व्यक्ति 500 से लेकर 800 रुपया के हिसाब से करीब 2000 से अधिक लोगों ने टिकट खरीदा था. 

कार्यक्रम नहीं होने पर हंगामा, लोगों ने वापस मांगे पैसे

वहीं दूसरी तरफ आयोजकों की तरफ से इस गरबा आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी जिसकी वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो सका. वाराणसी सहित दिल्ली लखनऊ पटना से शाम 7:00 बजे जब लोग होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार्यक्रम नहीं होगा. इसके बाद लोग जमकर हंगामा करते हैं और वह अपना पैसा वापस करने की मांग करते हैं. 

पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दिया आश्वासन

मौके पर हंगामा कर रहे लोगों को निकटतम थाने के इंस्पेक्टर, एसीपी शांत कराने के लिए पहुंचे. लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि हमारे साथ न्याय करिए. इसी बीच उन्होंने लोगों कों आश्वास्त किया और प्राप्त तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया.

एसीपी नितिन तनेजा ने इस मामले पर कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजक की है. बिना अनुमति के वह आयोजन को करने और पास टिकट बेचे जाने की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं. इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 01 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Embed widget