उत्तरकाशी में गंगोरी गर्म पानी के बीच लापता स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप का शव शनिवार को जोशियाड़ा बैराज में मिला है. खोजबीन करने वाली टीम ने शव को रविवार को जोशियाड़ा बैराज से बाहर निकाला है. पत्रकार के लिए खोजबीन अभियान चला रही संयुक्त टीम ने शव को बैराज से बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा. पुलिस ने शव का पंचनामा भर श्रीनाथ तो पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां पर मृतक के परिजनों ने शव की पहचान की.

पुलिस के अनुसार, बीते 18 सितंबर की रात स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप अपने दोस्त शोभन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोत्री के लिए रवाना हुए. अगले दिन सुबह तक जब राजीव नहीं लौटे तो उसके दोस्त ने इसकी जानकारी पुलिस को देकर उसकी खोजबीन शुरू की.

भागीरथी नदी में मिली थी पत्रकार की कार

पुलिस को 19 सितंबर को स्यूणा गांव के समीप शोभन सिंह की कार भागीरथी नदी के बीच में मिली, लेकिन उसमें राजीव प्रताप मौजूद नहीं था. उसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की तहरीर नगर कोतवाली में दर्ज कराई, पुलिस सहित एसडीआरएफ ने नदी में खोजबीन की, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. तेज की जांच की, लेकिन उसमें उसका कुछ पता नहीं लग पाया.

जोशीयाडा बैराज में मिला शव

वहीं, डीएम और एसपी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीम ने रविवार को गंगोरी से लेकर चिनियाली सॉन्ग तक नदी में खोजबीन अभियान शुरू किया था. इस दौरान टीम को जोशीयाडा बैराज में एक शव दिखाई दिया. टीम ने शव को झील से बाहर निकाल कर पुलिस को सौंपा. उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर श्रीनाथ के लिए जिला अस्पताल भेजा. वहां पर राजीव प्रताप के परिजनों ने उसकी शिनाख्त की. पुलिस की तरफ से इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

