उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है. रविवार को जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम पूरी तरह साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही, वहीं सोमवार से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, मैदानी जिलों में कोहरा छाने और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिससे ठंड में फिर से इजाफा हो सकता है.

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ सकता है. खासकर हाईवे और खुले मैदानी इलाकों में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

वहीं पर्वतीय जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार अधिक हैं. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा पर्वतीय मार्गों पर फिसलन बढ़ने की भी संभावना है.

आने वाले दिनों को लेकर विभाग का अनुमान है कि 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है. इस दौरान कहीं-कहीं बादल छाए रहने, हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि 12 फरवरी के बाद मौसम के शुष्क होने की संभावना है. इसके बाद मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से गर्मी का अहसास होने लगेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

रविवार को राजधानी देहरादून में मौसम पूरी तरह साफ रहा और चटख धूप खिली. इसके चलते अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से एक डिग्री बढ़कर 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ऐसा ही मौसम प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला. मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.