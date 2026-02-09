ऑनलाइन गेम से माइंड अटैक! ब्लड प्रेशर बढ़ने से फटी दिमाग की नस, 23 साल के युवक की मौत
Meerut News: मृतक की पहचान खैरनगर गूलर वाली निवासी मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है. कैफ काफी समय से ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताता था. घटना वाले दिन भी वह कान में ईयरफोन लगाकर गेम खेल रहा था.
मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार गेम खेलते समय उसका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. उसके मौत के पीछे की वजह दिमाग की नस फटने यानी ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है.
मृतक की पहचान खैरनगर गूलर वाली निवासी मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कैफ काफी समय से ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताता था. घटना वाले दिन भी वह कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था. इसी दौरान उसे तेज सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत हुई. कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा.
परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां दो दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक भर्ती के समय उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच चुका था, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है.
(ये खबर अपडेट हो रही है)
