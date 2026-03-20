उत्तराखंड में मौसम का कहर, तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें IMD का अपडेट

देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, उत्तराखंड़ में मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है. पिछले चौबीस घंटों से प्रदेश में जो मौसमी उठापटक चल रही है, उसने न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि पहाड़ी जिलों में रहने वालों की मुश्किलें भी काफी बढ़ा दी हैं.

देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने ABP न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस पूरे बदलाव के पीछे नॉर्थ-वेस्ट जोन में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है. यह विक्षोभ अब उत्तराखंड के मौसम पर सीधा असर डाल रहा है और 20 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

बीते 24 घंटों में कहां-कितनी हुई बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, 20 मार्च की सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटों में कई जिलों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी — 22.5 मिमी, टिहरी — 19.2 मिमी, रुद्रप्रयाग — 16.3 मिमी, देहरादून — 14.4 मिमी, बागेश्वर — 14 मिमी बारिश हुई है. वहीं कई स्थानों पर यह आंकड़ा सामान्य से 1000 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विक्षोभ कितना ताकतवर है.

बिजली, ओले और आंधी- तीन मोर्चों पर खतरा

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का खतरा, ओलावृष्टि की आशंका और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश जैसे हालात भी बन सकते हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में तो स्थिति और नाजुक है. 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं जिससे चारधाम क्षेत्र और ऊपरी हिमालयी इलाकों में ठंड एक बार फिर से तेज हो सकती है.

23 मार्च को नया मौसमी सिस्टम होगा सक्रिय

मौसम विभाग के मुताबिक, 21 मार्च को भी तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है और तापमान में गिरावट बनी रह सकती है. जबकि 23 मार्च को एक नया मौसमी सिस्टम फिर से सक्रिय होने वाला है. इस बार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिले फिर से बारिश और बर्फबारी की चपेट में आ सकते हैं.

IMD ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले ताजा अपडेट जरूर लें. खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है.

फिलहाल उत्तराखंड का मौसम इस हफ्ते राहत देने के मूड में नहीं दिखता.