हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, एक्ट्रेस के विवादित गाने पर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता नाराज

नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, एक्ट्रेस के विवादित गाने पर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता नाराज

Aligarh News in Hindi: मौलाना ने कहा फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों को चाहिए कि वे सभ्य और समाजहित में कंटेंट प्रस्तुत करें. सरकार से अपील है कि वे अश्लीलता पर नियंत्रण हेतु सख्त कदम उठाएं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 19 Mar 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त की फिल्म 'केडी: द डेविल' का गाना सरके चुनर तेरी सरके विवादों में घिर चुका है. अब इस विवादित गाने को लेकर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने भी विरोध जताया है और नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया है.

मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाफी चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने इस गाने में कथित तौर पर दिखाए गए आपत्तिजनक और अश्लील डांस को लेकर फतवा जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कंटेंट को लेकर आम जनता में विरोध देखने को मिल रहा है और इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा भी नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है.

इस फतवे में कहा गया है आजकल फिल्म “The Devil” के एक गाने में आपत्तिजनक व अश्लील डांस होने की खबरें सामने आई हैं, जिस पर आम जनता में विरोध हो रहा है. लोग यह जानना चाहते हैं कि इस तरह के गानों, डांस और अश्लील कंटेंट के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है?

जवाब (हुक्म-ए-शरीअत)

इस्लाम एक पाक दीन है जो हया (लज्जा), इफ्फत (पवित्रता) और अच्छे अख़लाक़ की तालीम देता है. कुरआन शरीफ (सूरह नूर 24:19) में साफ फरमाया गया है कि जो लोग समाज में बेहयाई (अश्लीलता) फैलाते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है।

फतवे का निर्णय:

अश्लील गाने, नृत्य, आपत्तिजनक डांस बनाना, उनमें भाग लेना या उन्हें फैलाना इस्लाम में हराम (नाजायज) और गुनाह-ए-कबीरा है. ऐसे कंटेंट जो युवाओं, बच्चों और समाज के नैतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाए, उससे दूर रहना वाजिब (जरूरी) है और उसकी निंदा की जाती है. यदि कोई कलाकार चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हो, जैसे नोरा फतेही ऐसे कंटेंट में शामिल होता है तो उसका यह अमल इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ माना जाएगा.

फतवे की अपील व हिदायत:

फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों को चाहिए कि वे मर्यादित, सभ्य और समाजहित में कंटेंट प्रस्तुत करें. सरकार व संबंधित संस्थाओं से अपील है कि वे अश्लीलता पर नियंत्रण हेतु सख्त कदम उठाएं. आम जनता से कहा जाता है कि ऐसे कंटेंट का बहिष्कार करें और अपने परिवार व नई पीढ़ी को इससे सुरक्षित रखें.

फतवे का ख़ातिमा (अंतिम संदेश):

इस्लाम हया, इज्जत और पाकीज़गी का दीन है. हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम अपने आचरण और समर्थन के माध्यम से समाज में भलाई, शराफत और नैतिकता को बढ़ावा दें.

और पढ़ें
Published at : 19 Mar 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, एक्ट्रेस के विवादित गाने पर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता नाराज
नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, एक्ट्रेस के विवादित गाने पर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंबेडकर नगर: शरीर के अंदर युवक ने पेट में डाल ली बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान
अंबेडकर नगर: शरीर के अंदर युवक ने पेट में डाल ली बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंदिरों के 500 मीटर के अंदर वाली मीट की दुकानें बंद', CM योगी के आदेश पर प्रशासन सख्त
यूपी में मंदिरों के 500 मीटर के अंदर वाली मीट की दुकानें बंद', CM योगी के आदेश पर प्रशासन सख्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में बंधक बनाकर छात्रा से दो दिन तक रेप, परिवार को खत्म करने की दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी में बंधक बनाकर छात्रा से दो दिन तक रेप, परिवार को खत्म करने की दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
साउथ सिनेमा
Thaai Kizhavi BO Day 21: साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
विश्व
ईरान ने तोड़ी UAE की कमर! सबसे बड़े गैस कॉम्प्लैक्स पर दागीं मिसाइलें, भारत पर क्या असर?
ईरान ने तोड़ी UAE की कमर! सबसे बड़े गैस कॉम्प्लैक्स पर दागीं मिसाइलें, भारत पर क्या असर?
हेल्थ
Navratri Fasting Diet: नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
शिक्षा
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
Embed widget