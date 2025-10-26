Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में चटक धूप से मिली राहत, देहरादून में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम फिलहाल शुष्क और सुहावना बना हुआ है. दिन में चटक धूप से ठंड का असर कम है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है.
उत्तराखंड में इस समय मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है. अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन दिन के समय चटक धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है. सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक जरूर महसूस की जा रही है, मगर दोपहर में धूप की गर्माहट ने मौसम को सुहावना बना दिया है.
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, राज्यभर में 31 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. पहाड़ी इलाकों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे ठंड का असर फिलहाल कम रहेगा. वहीं, मैदानी जिलों में दोपहर के समय हल्की गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.
दिनांक 26.10.2025 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/gDecTdoEFF— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) October 26, 2025
देहरादून में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, शनिवार को राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तापमान में यह मामूली बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सर्दी ने अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है.
प्रदेश के इन जिलों में सुबह-शाम की हल्की ठंडक
प्रदेश के अन्य जिलों नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहा. दिन में तेज धूप ने ठंड के असर को कम कर दिया, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक के कारण लोगों ने हल्के गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं. पर्यटक स्थलों में इस मौसम ने रौनक बढ़ा दी है, क्योंकि दिन में घूमने-फिरने के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है.
नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान में आएगी गिरावट
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक उत्तराखंड में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने लगेगी और सर्दी का असर बढ़ेगा.
फिलहाल, प्रदेश में दिन की धूप और रात की हल्की ठंड ने लोगों को राहत दी है. पहाड़ी जिलों में खेतों में काम करने वाले किसानों को भी इस मौसम से फायदा हो रहा है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह-शाम के समय ठंड से बचाव के लिए एहतियात बरतें, जबकि दिन में धूप का आनंद लें. कुल मिलाकर, उत्तराखंड में इस समय मौसम सुहावना और शुष्क बना हुआ है, जिससे प्रदेशवासी और पर्यटक दोनों ही राहत महसूस कर रहे हैं.
