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उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, चार धाम यात्रा स्थगित

उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने चारधाम की यात्रा पर अस्थाई रोक लगा दी है. इसके लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Sep 2026 09:07 AM (IST)
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उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने यहां बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और इसके चलते अब चारधाम की यात्रा पर अस्थाई रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने चमोली के बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद चारधाम की यात्रा पर 27 सितंबर तक के लिए अस्थाई रोक लगाई है.  

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त ने आदेश जारी किया है. इसके अलावा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल के लिए अस्थाई रुप से रोक दी गई हैं और यात्रियों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों रुकें. 

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यात्रियों को सलाह

चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने नोटिस जारी कर कहा है कि रेड अलर्ट के पूर्वानुमान के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम की यात्रा को 26 सितंबर की दोपहर से लेकर 27 सितंबर तक के लिए स्थगित किया जाता है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है. इसका मतलब है कि यात्रा पर अस्थाई रोक आज रविवार को भी रहेगी. 

नोटिस में सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों से अपील की गई है कि वो मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें. 
इसमें आगे कहा गया है कि मौसम सामान्य होने के उपरान्त यात्रा पुनः प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना जारी की जाएगी. मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतने की अपील की गई है.  

बारिश और बर्फबारी से बढ़ी परेशानी

बता दें कि विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और भारत की सीमा से चौकियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है. पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है. बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में तापमान में भी गिरावट आई है. प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. हालांकि, बर्फबारी को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. 

केदारनाथ की हेली सेवा भी प्रभावित

इसके अलावा रेड अलर्ट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शनिवार सुबह से ही बाधित हैं. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. मौसम सही होने पर हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 27 Sep 2026 09:07 AM (IST)
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