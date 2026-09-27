उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, चार धाम यात्रा स्थगित

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने यहां बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और इसके चलते अब चारधाम की यात्रा पर अस्थाई रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने चमोली के बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद चारधाम की यात्रा पर 27 सितंबर तक के लिए अस्थाई रोक लगाई है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त ने आदेश जारी किया है. इसके अलावा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल के लिए अस्थाई रुप से रोक दी गई हैं और यात्रियों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों रुकें.

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🌧️ चारधाम यात्रा (जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा) 27 सितम्बर 2026 तक के लिए रहेगी स्थगित।



मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में रेड अलर्ट मौसम के दृष्टिगत ⚠️… pic.twitter.com/pkspcSwPFb — Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 26, 2026

यात्रियों को सलाह

चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने नोटिस जारी कर कहा है कि रेड अलर्ट के पूर्वानुमान के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम की यात्रा को 26 सितंबर की दोपहर से लेकर 27 सितंबर तक के लिए स्थगित किया जाता है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है. इसका मतलब है कि यात्रा पर अस्थाई रोक आज रविवार को भी रहेगी.

नोटिस में सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों से अपील की गई है कि वो मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें.

इसमें आगे कहा गया है कि मौसम सामान्य होने के उपरान्त यात्रा पुनः प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना जारी की जाएगी. मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

बारिश और बर्फबारी से बढ़ी परेशानी

बता दें कि विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और भारत की सीमा से चौकियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है. पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है. बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में तापमान में भी गिरावट आई है. प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. हालांकि, बर्फबारी को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

केदारनाथ की हेली सेवा भी प्रभावित

इसके अलावा रेड अलर्ट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शनिवार सुबह से ही बाधित हैं. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. मौसम सही होने पर हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी.

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