अखिलेश की PDA रथ यात्रा में बुलडोजर के क्या मायने? पुराने बयान से मिल रहे ये संकेत

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार (24 सितंबर) को रायबरेली से अपनी PDA रथ यात्रा की शुरुआत की. अखिलेश यादव लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी PDA बस में सवार होकर चुनावी यात्रा पर निकले. इस दौरान लखनऊ के मोहनलालगंज से लेकर रायबरेली के बछरावां तक सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह जोरदार स्वागत किया.

बछरावां में अखिलेश यादव का स्वागत खास अंदाज में किया गया. सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की और उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. अखिलेश यादव ने बस से ही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और PDA रथ यात्रा का आगाज किया.

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अखिलेश यादव कई दफे कह चुके हैं कि 'बुलडोजर यही रहेगा, बस ड्राइवर बदल जाएगा.' उनके समर्थकों की ओर से बुलडोजर से किया गया स्वागत इसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश यादव ने यात्रा की शुरुआत के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया.

उन्होंने लिखा, "पीडीए रथ का है आग़ाज, संग है ‘पीडीए’ की आवाज, अब होने वाला है ‘बदलाव’, होगा यूपी फिर से ख़ुशहाल."

संदीप सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना

वहीं, अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री संदीप सिंह ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस सड़क पर लग्जरी बस से यात्रा कर रहे हैं, वह सड़क बीजेपी की ही देन है.

संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आने पर अखिलेश यादव को जाति और लोधी समाज की याद आती है. उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें लोधी समाज की याद नहीं आई. संदीप सिंह ने यह भी कहा कि लोधी समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है.

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कल्याण सिंह को लेकर भी साधा निशाना

संदीप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनके निधन पर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने नहीं आए थे. उन्होंने कहा कि बाबूजी केवल लोधी समाज के नेता नहीं, बल्कि सर्वसमाज के लिए एक विभूति थे. संदीप सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया.