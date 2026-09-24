गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश की PDA रथ यात्रा में बुलडोजर के क्या मायने? पुराने बयान से मिल रहे ये संकेत

अखिलेश की PDA रथ यात्रा में बुलडोजर के क्या मायने? पुराने बयान से मिल रहे ये संकेत

रायबरेली से PDA रथ यात्रा की शुरुआत के दौरान अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया. यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और पुष्पवर्षा के साथ गुब्बारे उड़ाए गए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 24 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार (24 सितंबर) को रायबरेली से अपनी PDA रथ यात्रा की शुरुआत की. अखिलेश यादव लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी PDA बस में सवार होकर चुनावी यात्रा पर निकले. इस दौरान लखनऊ के मोहनलालगंज से लेकर रायबरेली के बछरावां तक सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह जोरदार स्वागत किया.

बछरावां में अखिलेश यादव का स्वागत खास अंदाज में किया गया. सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की और उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. अखिलेश यादव ने बस से ही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और PDA रथ यात्रा का आगाज किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लवप्रीत की संवेदनशील सोच ने छुआ सीएम धामी का दिल, घर पहुंचा टैब
लवप्रीत की संवेदनशील सोच ने छुआ सीएम धामी का दिल, घर पहुंचा टैब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया
देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी
परिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल
कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल

यूपी राज्यसभा चुनाव: सुभासपा बढ़ा सकती है BJP की मुश्किल! 1 सीट पर फंसेगा पेंच?

अखिलेश यादव कई दफे कह चुके हैं कि 'बुलडोजर यही रहेगा, बस ड्राइवर बदल जाएगा.' उनके समर्थकों की ओर से बुलडोजर से किया गया स्वागत इसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश यादव ने यात्रा की शुरुआत के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया.

उन्होंने लिखा, "पीडीए रथ का है आग़ाज, संग है ‘पीडीए’ की आवाज, अब होने वाला है ‘बदलाव’, होगा यूपी फिर से ख़ुशहाल."

संदीप सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना

वहीं, अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री संदीप सिंह ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस सड़क पर लग्जरी बस से यात्रा कर रहे हैं, वह सड़क बीजेपी की ही देन है.

संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आने पर अखिलेश यादव को जाति और लोधी समाज की याद आती है. उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें लोधी समाज की याद नहीं आई. संदीप सिंह ने यह भी कहा कि लोधी समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है.

यूपी: राज्यसभा-MLC के उम्मीदवारों पर मंथन कल, BJP की कोर कमेटी करेगी फैसला

कल्याण सिंह को लेकर भी साधा निशाना

संदीप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनके निधन पर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने नहीं आए थे. उन्होंने कहा कि बाबूजी केवल लोधी समाज के नेता नहीं, बल्कि सर्वसमाज के लिए एक विभूति थे. संदीप सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RaeBareli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लवप्रीत की संवेदनशील सोच ने छुआ सीएम धामी का दिल, घर पहुंचा टैब
लवप्रीत की संवेदनशील सोच ने छुआ सीएम धामी का दिल, घर पहुंचा टैब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया
देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी
परिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल
कानपुर: दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटा ही निकला कातिल
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
बॉलीवुड
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
इंडिया
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर EC से बोला सुप्रीम कोर्ट
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget