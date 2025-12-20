उत्तराखंड में सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, सर्दी को लेकर बुजुर्ग और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी की सलाह

देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है. सर्दियों का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और दून घाटी की फिजाएं ठंडी होने लगी हैं. शुक्रवार (19 दिसंबर) सुबह से ही राजधानी देहरादून घने कोहरे की आगोश में नजर आई. सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड और अधिक बढ़ने के आसार हैं.

सुबह-शाम की ठिठुरन बढ़ने से लोग घरों में रहने को कैद

जानकारी के अनुसार, ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है. सुबह और देर शाम ठिठुरन बढ़ने से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. पहाड़ी इलाकों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

तराई-भाबर क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना- मौसम विभाग

मौसम विभाग ने तराई-भाबर क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है. वहीं राज्य के मैदानी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे के कारण सुबह के समय सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और गति सीमित रखने की सलाह दी गई है.

देहरादून में बीते कुछ दिनों से बढ़ रहा वायु प्रदूषण का स्तर

राजधानी देहरादून में बीते कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश होने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. बारिश के बाद हवा में मौजूद प्रदूषण कणों के बैठने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने और पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम बने रहने की संभावना जताई है. प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

