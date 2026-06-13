हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बारिश-ओले और आकाशीय बिजली का खतरा, IMD ने दी चेतावनी; चारधाम यात्री रहें सावधान

उत्तराखंड में बारिश-ओले और आकाशीय बिजली का खतरा, IMD ने दी चेतावनी; चारधाम यात्री रहें सावधान

Uttarakhand Weather: मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 13 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मानसून से पहले का मौसम अब रंग दिखाने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र ने शनिवार के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खासतौर पर चारधाम यात्रियों और पर्वतीय मार्गों पर सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर तेज गर्जना के साथ बिजली कड़कने और ओले पड़ने के भी आसार हैं. हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ा सकती है.

मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. विभाग ने यह भी चेताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. ऐसे में जो लोग चारधाम यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे हैं, वे मौसम का हाल देखकर ही आगे बढ़ें.

देहरादून में भी छाए आंशिक बादल

राजधानी देहरादून में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. बीच-बीच में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है. ठंडी हवाओं के चलते उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

एक दिन पहले शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहा। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा. चमोली जिले में तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी हुई, जिसने ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का एहसास और गहरा कर दिया.

सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच दर्ज आंकड़ों के मुताबिक गंगोलीहाट में सर्वाधिक 14 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मालदेवता और कोटी में 13.5-13.5 मिमी, नागट्ठा में 12 मिमी और देहरादून में 5 मिमी वर्षा दर्ज हुई। बारिश से लोगों को गर्मी की मार से थोड़ी राहत जरूर मिली. 

यूपी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर CM योगी सख्त, कहा- कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

- उत्तराखंड में 14 जून को पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान हैय हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी मौसम करवट ले सकता है.

- 15 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का जोर ज्यादा रह सकता है। बाकी पहाड़ी जिलों में भी छिटपुट बौछारें पड़ती रहेंगी.

- 16 जून को भी इन्हीं पांच जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा.

कुल मिलाकर अगले तीन से चार दिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना है. यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, 13 से 18 जून तक होगा दावेदारों का इंटरव्यू

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
IMD Uttarakhand Weather Today Uttarakhand Weather Uttarakhand Weather Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बारिश-ओले और आकाशीय बिजली का खतरा, IMD ने दी चेतावनी; चारधाम यात्री रहें सावधान
उत्तराखंड में बारिश-ओले और आकाशीय बिजली का खतरा, IMD ने दी चेतावनी; चारधाम यात्री रहें सावधान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी पहुंचे CM योगी, काशीवासियों को दी बधाई
केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी पहुंचे CM योगी, काशीवासियों को दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM Yogi In Kashi Vishwanath: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी पहुंचे CM योगी, काशी विश्वनाथ के किए दर्शन
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी पहुंचे CM योगी, काशी विश्वनाथ के किए दर्शन
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधी रात पहुंची पुलिस, ममता बनर्जी भी पहुंचीं, TMC का आरोप- ताला तोड़कर...
अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधी रात पहुंची पुलिस, ममता बनर्जी भी पहुंचीं, TMC का आरोप- ताला तोड़कर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget