उत्तराखंड में बारिश-ओले और आकाशीय बिजली का खतरा, IMD ने दी चेतावनी; चारधाम यात्री रहें सावधान

उत्तराखंड में मानसून से पहले का मौसम अब रंग दिखाने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र ने शनिवार के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खासतौर पर चारधाम यात्रियों और पर्वतीय मार्गों पर सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर तेज गर्जना के साथ बिजली कड़कने और ओले पड़ने के भी आसार हैं. हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ा सकती है.

मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. विभाग ने यह भी चेताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. ऐसे में जो लोग चारधाम यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे हैं, वे मौसम का हाल देखकर ही आगे बढ़ें.

देहरादून में भी छाए आंशिक बादल

राजधानी देहरादून में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. बीच-बीच में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है. ठंडी हवाओं के चलते उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

एक दिन पहले शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहा। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा. चमोली जिले में तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी हुई, जिसने ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का एहसास और गहरा कर दिया.

सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच दर्ज आंकड़ों के मुताबिक गंगोलीहाट में सर्वाधिक 14 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मालदेवता और कोटी में 13.5-13.5 मिमी, नागट्ठा में 12 मिमी और देहरादून में 5 मिमी वर्षा दर्ज हुई। बारिश से लोगों को गर्मी की मार से थोड़ी राहत जरूर मिली.

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अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

- उत्तराखंड में 14 जून को पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान हैय हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी मौसम करवट ले सकता है.

- 15 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का जोर ज्यादा रह सकता है। बाकी पहाड़ी जिलों में भी छिटपुट बौछारें पड़ती रहेंगी.

- 16 जून को भी इन्हीं पांच जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा.

कुल मिलाकर अगले तीन से चार दिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना है. यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

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