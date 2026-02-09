उत्तराखंड में टस्कर हाथी ने बाइक सवार युवक का किया पीछा, लापरवाही बनी जानलेवा

उत्तराखंड के ढेला क्षेत्र से आज सुबह का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने वन्यजीवों के प्रति मानव व्यवहार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में एक टस्कर हाथी सड़क पर दिखाई देता है, जिसके आसपास कई लोग रुककर उसके फोटो और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसी दौरान भीड़ में से किसी व्यक्ति ने हाथी को चिढ़ा दिया, जिसका संकेत वीडियो की ऑडियो से साफ तौर पर मिलता है.

वीडियो में अचानक माहौल तब बदल जाता है जब हाथी जोरदार चिंघाड़ करता है और सड़क पर बाइक से जा रहे एक युवक के पीछे दौड़ लगा देता है. यह दृश्य कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इतना भयावह कि देखने वालों की रूह कांप जाए. जान बचाने की कोशिश में बाइक सवार संतुलन खो देता है और बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है. गनीमत यह रही कि युवक तुरंत उठकर दौड़ पड़ता है और किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है. हाथी कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद जंगल की ओर लौट जाता है.

लापरवाही कितनी खतरनाक

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वन्यजीवों के साथ लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कितना खतरनाक हो सकता है. जंगल से सटे इलाकों में हाथियों की आवाजाही आम बात है, लेकिन उन्हें देखकर रुक जाना, फोटो-वीडियो बनाना या उन्हें चिढ़ाना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है. हाथी बेहद संवेदनशील और ताकतवर जानवर होता है, और उसे खतरा महसूस होते ही उसका आक्रामक होना स्वाभाविक है.

वन विभाग की अपील

वन विभाग लगातार लोगों से अपील करता रहा है कि जंगल और कॉरिडोर क्षेत्रों में वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. सड़क पर हाथी दिखने की स्थिति में वाहन रोकने, शोर मचाने या फोटो लेने से बचना चाहिए और शांतिपूर्वक वहां से निकल जाना चाहिए. ढेला की यह घटना एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया के लिए कुछ सेकंड का वीडियो किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है. यदि समय रहते लोग सचेत नहीं हुए, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में और भी गंभीर रूप ले सकती हैं.