मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ देख झूमे पर्यटक

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम का मिजाज बदलते ही ठंड में तेज इजाफा दर्ज किया गया. शाम के समय हल्की बारिश शुरू हुई और इसके साथ ही आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आया है.

मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई. उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है. मसूरी और चकराता क्षेत्र में देर रात से लगातार बर्फबारी देखी जा रही है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में लिपट गया है.

बर्फबारी और बारिश के चलते मसूरी, चकराता सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं के साथ मौसम और अधिक सर्द हो गया है. पहाड़ों की वादियां बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं, जिससे नजारा बेहद मनमोहक हो गया है. मौसम में आए इस बदलाव ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया है और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

हालांकि, मौसम के बदले मिजाज के चलते जनजीवन पर भी असर पड़ा है. ऊंचाई वाले इलाकों में फिसलन बढ़ गई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ समय तक पर्वतीय इलाकों में ठंड, बारिश और बर्फबारी बने रहने की संभावना जताई है. कुल मिलाकर, उत्तराखंड में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ठंड की गिरफ्त में ले लिया है और आने वाले दिनों में भी मौसम के इसी तरह बने रहने के आसार हैं.