संगीत सोम ने पुलिस को धमकाया बाहर...अंदर सीएम योगी ने टोका, कहा- पीछे हटो मंत्री को आने दो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य की समीक्षा की. इस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जो सुर्खियों में आ गया है. सीएम जब खेल परियोजना का निरीक्षण तो उनके साथ सरधना से पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम खड़े थे, जिन्हें उन्होंने पीछे जाने को कह दिया.

दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल देख रहे थे तब उनके बगल में मेरठ की सरधना सीट से पूर्व बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम खड़े हुए थे, जबकि राज्य मंत्री और हस्तिनापुर सीट से बीजेपी विधायक दिनेश खटीक पीछे थे. सारी मीडिया उनकी तस्वीरें ले रही थी.

सीएम योगी ने संगीत सोम को किया पीछे

इस बीच सीएम योगी का ध्यान जब इस बात पर गया तो उन्होंने संगीत सोम को इशारा करके पीछे हटने को कहा और मंत्री दिनेश खटीक को आगे आने के लिए कह दिया. मुख्यमंत्री ने संगीत सोम से कहा कि "पीछे हटो, मंत्री को आने दो." जिसके बाद संगीत सोम पीछे हो गए और जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक उनके बगल में आकर खड़े हो गए.

सीएम योगी ने जिस अंदाज में संगीत सोम को टोका उसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. दिलचस्प बात ये हैं कि इस कार्यक्रम में आने से कुछ मिनट पहले ही संगीत सोम की पुलिसकर्मियों से भी झड़प हो गई थी, जिसमें वो अधिकारियों को सत्ता क हनक झाड़ते हुए दिख रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हुआ ये कि संगीत सोम अपने काफिले के साथ जब मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में आ रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा के लिहाज़ से उन्हें रोक लिया, जिसके बाद बुरी तरह भड़क गए और उनके साथ भिड़ने लगे. पुलिसवालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उन्हें 'खुराक' देने की बात करने लगे.



संगीत सोम ने पुलिसकर्मियों से कहा कि 'आप बिना खुराक लिए मानोगे नहीं..' सोशल मीडिया पर अब लोग इस वीडियो को सीएम योगी के वीडियो के साथ जोड़कर तंज कस रहे हैं. जिस कार्यक्रम में आने के लिए वो इतना रौब झाड़ रहे थे, उसी कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन्हें पीछे की ओर खिसका दिया.