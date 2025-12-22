हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब सरकारी स्कूलों में सुनाई देंगे श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक, उत्तराखंड सरकार ने किया अनिवार्य

अब सरकारी स्कूलों में सुनाई देंगे श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक, उत्तराखंड सरकार ने किया अनिवार्य

Dehradun News: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी औपचारिक घोषणा की.

By : दानिश खान | Updated at : 22 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना बताया गया है. यह निर्णय न केवल दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनेगा, बल्कि राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी इसे शामिल कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी औपचारिक घोषणा की. सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है, ताकि वे केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बन सकें. उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक छात्रों को जीवन के मूल्यों, कर्तव्यबोध और संतुलित सोच से जोड़ने का कार्य करेंगे.

अल्मोड़ा स्थित कटारमल सूर्य मंदिर का उल्लेख

सीएम ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने अल्मोड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर का उल्लेख किया. भगवान सूर्यदेव को समर्पित यह मंदिर कत्यूरी काल की उत्कृष्ट वास्तुकला और गहन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है. सीएम धामी ने कहा कि कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, और ऐसी विरासत से नई पीढ़ी को परिचित कराना समय की आवश्यकता है.

शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश

शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इन निर्देशों के तहत शिक्षकों को समय-समय पर श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करने को कहा गया है. साथ ही, छात्र-छात्राओं को यह समझाने के निर्देश दिए गए हैं कि गीता के सिद्धांत किस प्रकार नैतिक मूल्यों, व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच को विकसित करते हैं.

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्रीमद्भागवत गीता के उपदेश केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांख्य, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार विज्ञान और नैतिक दर्शन पर आधारित हैं. इन्हें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी बताया गया है, ताकि छात्र इसे व्यापक जीवन दृष्टि के रूप में समझ सकें.

रामायण को भी राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किया शामिल

मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीमद्भागवत गीता के साथ-साथ रामायण को भी राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के अनुसार, विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार की गई राज्य पाठ्यचर्या की सिफारिशों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों को अगले शिक्षा सत्र से लागू किए जाने का प्रस्ताव है.

डॉ. मुकुल कुमार सती ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है. यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट दस्तावेज है. इसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा, तनाव प्रबंधन और विवेकपूर्ण जीवन जीने से जुड़े वैज्ञानिक तर्क निहित हैं. उनका मानना है कि विद्यालयों में गीता के शिक्षण से छात्र-छात्राओं को एक श्रेष्ठ और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
Advertisement

वीडियोज

Develop India 2047 Mission-इन 3 Sectors में सरकार का बड़ा दांव | Paisa Live
Elvish Yadav Donation Controversy: ₹9 करोड़ इलाज की अपील, Munawar Faruqui के आरोप और NGO Transparency पर बहस
Sunidhi Chauhan Interview: Filmfare की जीत, Bollywood की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
UP Winter Session: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी चर्चा? | ABP NEWS
Weather Update: उत्तर भारत में कोहरे-शीतलहर का कहर, कश्मीर और हिमाचल में हो रही भारी बर्फबारी |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' में दिखेंगे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना? सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट
'बॉर्डर 2' में दिखेंगे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना? सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Country Without Railway Stations: इन देशों में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, आने जाने के लिए लोग बसों पर हैं निर्भर
इन देशों में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, आने जाने के लिए लोग बसों पर हैं निर्भर
शिक्षा
रूस ने भारतीय छात्रों के लिए की स्कॉलरशिप की शुरुआत, जानिए कैसे करें आवेदन?
रूस ने भारतीय छात्रों के लिए की स्कॉलरशिप की शुरुआत, जानिए कैसे करें आवेदन?
हेल्थ
सुबह का नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म और शुगर पर क्या असर पड़ता है? जानें एक्सपर्ट्स की राय
सुबह का नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म और शुगर पर क्या असर पड़ता है? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget