उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रहा हैं. ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है. लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में शीत दिवस के हालात हैं. प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 22 दिसंबर को भी मौसम शुष्क रहेगा लेकिन प्रदेश के पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं घना कोहरा होने और शीत दिवस का यलो अलर्ट दिया गया है. वहीं पूर्वी संभाग में आज कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा और कहीं-कहीं शीत दिवस की संभावना रहेगी. इस दौरान सुबह के समय विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर तक हो सकती हैं.

इन जिलों में शीत दिवस की चेतावनी

शीत दिवस और ठंडी हवाएं चलने की वजह से आज दिन के समय भी लोगों को गलाने वाली सर्दी महसूस होगी. ऐसे में लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. यूपी में आज कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशांबी घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी गई हैं. वहीं जालौन और हमीरपुर में शीत दिवस का यलो अलर्ट दिया गया है.

इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में भी आज घना कोहरा छाया रहेगा. इन जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी इलाके आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. यहां कोहरा थोड़ा कम रहेगा.

दो दिन कोहरे में रहेगी मामूली राहत

23 दिसंबर को भी लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी. अगले दो दिन न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होगी और सर्दी में मामूली कमी आएगी लेकिन, इसके बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा और कोहरे का कहर देखने को मिलेगा. तीन दिन बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी.

बीते 24 घंटे में सुल्तानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया. यहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं बाराबंकी, अयोध्या, बरेली और शाहजहांपुर भी काफी ठंडे जिले रहे. यहां 5-6 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है.