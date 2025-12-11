उत्तराखंड: नीती घाटी में कड़ाके की ठंड, गाड-गदेरे, छोटे झरने और नाले पूरी तरह जमे

चमोली जिले की प्रसिद्ध और संवेदनशील नीती घाटी इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है. घाटी में रात का तापमान लगातार गिर रहा है और बीते दिनों यह माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. अत्यधिक ठंड के चलते यहां बहने वाले गाड–गदेरे, छोटे झरने और नाले पूरी तरह जम चुके हैं. पानी जमने से बनी बर्फीली आकृतियां घाटी की खूबसूरती को और भी अद्भुत बना रही हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.

नीती घाटी में शीतलहर की तीव्रता

नीती घाटी में इस बार शीतलहर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तीखी महसूस की जा रही है. मौसम साफ रहने और बारिश न होने के कारण खुले आसमान के नीचे ठिठुरन और बढ़ गई है. लगातार हो रहे पाले ने तापमान को नीचे धकेल दिया है, जिससे घाटी का अधिकांश इलाका बर्फ की परतों से ढका हुआ नजर आ रहा है. यहां तक कि बहते पानी का जम जाना स्थानीय लोगों के लिए भी असामान्य दृश्य है.

मानव बस्तियों में सर्दी का असर

ठंड बढ़ने के साथ ही घाटी का मानव बस्तियों वाला हिस्सा लगभग खाली हो जाता है. हर साल की तरह इस वर्ष भी अधिकांश ग्रामीण सर्दी से बचाव के लिए निचले इलाकों की ओर पलायन कर चुके हैं. हालांकि, पर्यटन बढ़ने से घाटी में कुछ स्थानीय युवा अपने पैतृक घरों को होमस्टे के रूप में संचालित कर रहे हैं. ये होमस्टे पर्यटकों को स्थानीय भोजन के साथ गर्मजोशी भरी मेजबानी प्रदान कर रहे हैं.

पर्यटकों का अनुभव

नोएडा से यहां घूमने आए पर्यटक अमित बताते हैं कि नीती घाटी का मौसम भले ही अत्यधिक ठंडा हो, लेकिन बर्फ की प्राकृतिक आकृतियां और शांत वातावरण मन को सुकून देने वाला है. उनके अनुसार, "यहां आकर मन आनंदित हो गया, ऐसा नज़ारा पहली बार देखा है. " बर्फ से ढकी घाटी, जमे झरने और माइनस तापमान का रोमांच नीती घाटी को इन दिनों सर्दियों का खास आकर्षण बना रहा है, जहां पर्यटक प्रकृति के अनोखे रूप का आनंद ले रहे हैं.