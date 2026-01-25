CM धामी ने सुना मन की बात का 130वां एपिसोड, कार्यक्रम को बताया प्रेरणा देने का सशक्त माध्यम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड का रविवार को देशभर के साथ उत्तराखंड में भी प्रसारण किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना. कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और समूहों के प्रयासों को देश के सामने रखा गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि इसके हर एपिसोड से देशवासियों को कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कर्मयोगियों, नवाचार करने वालों और समाज के लिए समर्पित लोगों के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के जरिए देशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, जिससे आमजन स्वयं को राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ महसूस करता है.

पीएम मोदी ने कई बार उत्तराखंड का किया उल्लेख- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मन की बात कार्यक्रम में राज्य का उल्लेख किया है. उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे कार्यों, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की पहल, स्वरोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों को देश-दुनिया के सामने रखा है. इससे न केवल उत्तराखंड की सकारात्मक छवि बनी है, बल्कि राज्यवासियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है.

PM मोदी ने नवंबर के एपिसोड में शीतकालीन यात्रा को किया था शामिल-सीएम

मुख्यमंत्री धामी ने नवंबर माह में प्रसारित एपिसोड का उल्लेख करते हुए बताया कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा को विशेष रूप से शामिल किया था. इसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं भी शीतकालीन यात्रा में सहभागी बने और देश को इसका संदेश दिया. उन्होंने कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के पर्यटन पर पड़ा है. शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है.

'अब पूरे वर्ष चलने की दिशा में बढ़ पर्यटन गतिविधि'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय कुछ ही महीनों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब यह गतिविधियां धीरे-धीरे पूरे वर्ष चलने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तराखंड की पहचान पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र में और अधिक सशक्त हो रही है.