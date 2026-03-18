वाराणसी: एलपीजी संकट का लोहटिया बाजार में दिख रहा असर, भट्टी चूल्हे की मांग में जबरदस्त उछाल

देश में बढ़ते एलपीजी सिलेंडर संकट का असर अब वाराणसी की गलियों और बाजारों तक पहुंच गया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नए नियमों के बाद छोटे दुकानदार, ढाबे और भोजनालय वाले गैस सिलेंडर की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में जुट गए हैं. इसी का असर वाराणसी के चर्चित बाजार लोहटिया में देखने को मिल रहा है जहां भट्टी चूल्हे की मांग अचानक आसमान छू गई है.

एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोहटिया बाजार की दुकानों पर भट्टी चूल्हा खरीदने के लिए भारी भीड़ देखी गई. दुकानदारों का कहना है कि आम तौर पर एक दिन में तीन से चार ऑर्डर मिलते थे लेकिन एलपीजी गैस संकट के बाद 150 से अधिक भट्टी चूल्हे बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं. मांग इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों ऑर्डर कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी तेजी से सप्लाई कर पाना संभव नहीं हो रहा.

350 से 1550 रुपये तक के चूल्हे, बाजार में खरीदारों की भारी भीड़

दुकानदारों ने बताया कि भट्टी चूल्हों के दाम 350 रुपये से लेकर 1550 रुपये तक निर्धारित हैं और इस समय इनकी जबरदस्त मांग है. छोटे दुकानदार, ढाबे और होटल वाले जो पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर थे वे अब इस पारंपरिक विकल्प की तरफ मुड़ रहे हैं. कारोबारियों के लिए भी यह तस्वीर हैरान करने वाली रही.

चंदौली-जौनपुर से लेकर बिहार तक से पहुंच रहे हैं खरीदार

वाराणसी के लोहटिया बाजार में न सिर्फ चंदौली और जौनपुर से बल्कि बिहार से भी लोग भट्टी चूल्हे का ऑर्डर देने के लिए पहुंत रहे हैं. यह देखकर व्यापारी भी हैरान हैं कि इतनी दूर-दूर से लोग इस बाजार तक पहुंच रहे हैं. यह पूरी तस्वीर बताती है कि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को मजबूरी में पारंपरिक भट्टी चूल्हे की तरफ धकेल दिया है.